Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Harmonija je u septembru nazočna. Uživajte milu dvojšćinu sa svojim partnerom! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu nažalost uopće ništ ne biži po planu. Svagdir vlada kaos a i kolegi nisu velika pomoć... ♥ Zdravlje: Uživajte čas na friškom zraku, tako morete pozabiti stres na poslu i osebujno uživati u ljubavnoj srići!

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Pokažite svojemu partneru da ga ljubite. Male geste su važne i ćedu čvrstiti Vašu vezu! ☘ Posao/uspjeh: Motivirani ste za nove projekte na poslu. Ali djelo nije sve, nekate pretirati. ♥ Zdravlje: Polako ali sigurno se približava jesensko vrime. Niže temperature godu zdravlju kot i raspoloženju bika!

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Ljubav je bliža nego si mislite, dragi dvojki! Nova ljubavna avantura Vas čeka

u Vašem krugu prijateljev i poznancev... ☘ Posao/uspjeh: Iako su komunikacija i razgovor na poslu važni, u ovom misecu je bolje da se malo najzadržite sa svojim osobnim mišljenjem! ♥ Zdravlje: Iako šport nije Vaš najbolji tovaruš, preobladajte lijenost i stavite fokus na gibanje.

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Nesporazumi su trenutno jako prezentni u Vašoj ljubavnoj vezi. Raki su trenutno jako senzibilni – pazite na svoje reakcije! ☘ Posao/uspjeh: Vaš šarm će Vam na poslu biti u septembru jako na korist. Tako morete predstojnike najbolje osvidočiti od svojih idejov. ♥ Zdravlje: Pazite pojačano na svoje zdravlje, male boli moru friško prouzrokovati veće poteškoće...

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: U septembru ćete posebno uživati u romantiki. To će se dopadati i Vašemu partneru... ☘ Posao/uspjeh: Dokle vlada početkom miseca još veliki kaos na poslu, se lavi friško skrbu za uredbu. Samo dalje tako! ♥ Zdravlje: Ćutite se na vrhu zdravlja. Lavi moru septembar potpuno uživati!

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Iako se pojavu neke manje svadje u toku miseca, su divice trenutno jako srićne u svojoj ljubavnoj vezi! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu morete osvidočiti kolege i šefa. S lakoćom najdu divice rješenje za svaki problem. ♥ Zdravlje: Iako je uspjeh na Vašoj strani je važno da ne zanemarite svoje zdravlje! Stavite na primjer fokus na prehranu...

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Od mile dvojšćine do svadje, ka potpuno eskalira: U septembru Vam, ča se tiče ljubavi, neće nastati dosadno! ☘ Posao/uspjeh: Pokažite već razumivanja i ćutljivosti za svoje kolege, tako će vrijeda opet vladati ugodnija atmosfera na poslu i uredu. ♥ Zdravlje: Nekate zabiti na male pauze, tako moru Vage na najbolji način podupirati svoje dobro ćutenje.

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: Nekate shraniti svoje emocije, to more prouzrokovati velike nesporazume! ☘ Posao/uspjeh: U septembru Vas čekaju neki poslovni izazovi. Ovi ćedu se ali vrijeda riješiti i Vas uopće nećedu u velikoj mjeri bluditi. ♥ Zdravlje: Jesenski čas godi škorpionom – to ćete uptiti i na zdravlju!

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Nekate se bojati novih ljubavnih šansov, ke Vam se nudu u septembru. Čekaju Vas velika pozitivna presenećenja! ☘ Posao/uspjeh: Neke novosti ćedu se ov misec pojaviti na poslu. Striljci s njimi ali nisu jako srićni... ♥ Zdravlje: U septembru ćete nastati aktivni. Najt ćete novu motivaciju za športski hobi!

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Stavite ov misec opet jači fokus na svojega partnera i prebavite aktivno čas s njim! ☘ Posao/uspjeh: Iako ste razočarani da ne biži sve po planu, ćete moći svoje projekte s malo već truda uspješno realizirati! ♥ Zdravlje: Vaša izdržljivost je ov misec nevjerojatno velika. Na području športa će Vam to biti od velike koristi!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Turbulentan ljubavni čas Vas čeka! Osebujno samci uživaju u intenzivni ljubavni kontakti – pazite da ne izgubite pregled! ☘ Posao/uspjeh: Vodenjaki moru na poslu osvidočiti s kreativnošću! Vaše ideje su ov misec naime od velike vridnosti... ♥ Zdravlje: Probava Vam prouzrokuje neke neugodnosti. Pazite pojačano na to, ke namirnice konzumirate.

Ribe 20.2. – 20.3.

⚤ Ljubav: Sa svojim simpatičnim karakterom morete zadobiti srce svojega ljubavnika. Uopće početkom miseca će Vam se to jako dobro ugodati! ☘ Posao/uspjeh: Septembar je za ribe i dobar misec za uspjeh na poslu. Po ljetni miseci morete puni energije djelati na novi izazovi. ♥ Zdravlje: Pokidob ste jako aktivni i marljivi na poslu, Vam sfali energija za slobodno vrime. Minjajte to!

HN