Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac je ljetos opet održao svoje tradicionalne ljetne koncerte. Ov put u Pinkovcu i u Beču i to s novim dirigentom Tomislavom Cvrtilom.

Troja ljeta su prošla, da smo Pinkovčane zadnji put vidili u Beču. Obljubljeni tamburaški orkestar je zadnja pandemijska ljeta batrio publiku s malimi videoklipi na svojem YouTube-kanalu. Na jesen su onda kratko pred zatvaranjem još uspili jedan jesenski koncert u Pinkovcu. Ljetos na protuliće su Pinkovčani opet počeli redovitim probanjem. U kraćoj sezoni su zavježbali poznati program za koncerte u Pinkovcu i u Beču.

Oprošćajni koncert. Kot je rekla potpredsjednica TOP-a Stefanie Radaković u nje pozdravni riči, se more ljetošnji program viditi kot oprošćajni koncert. Boris Novak, ki je već nego deset ljet peljao Pinkovčane, je ljetos predao dirigentsku palicu svojemu prijatelju Tomislavu Cvrtili. Ljetošnji program je ipak još stao u znaku Novaka. Većina aranžmanov, s jedne strani aranžirane pop-jačke kot na primjer Najdraže moje ili predjelane narodne jačke kot Pinkovski triptihon, je bila iz Novakovoga pera.

Stari program u vrhunskoj izvedbi. Drugačije nego u zadnji ljeti, ljetos nisu imali nove kusiće. Uz Novakovo jerbinstvo zibrali su si klasičare iz starijega repertoara kot zborski kusić Medjimurski čardaš ili instrumentalni kusić Gradišćanska elegija i ples, vrhunsko odigrani kusić, ki je publika nagradila s osebujnim burnim aplauzom.

Pinkovčani imaju oduvijek dobre soliste, a i s trenutnim solistom Aleksanderom Vukovićem se moru gizditi. Vuković je sa svojim glasom, uz pomoć dramatične sviće u prelipoj Lorely-dvorani, i kičastom pop-jačkom You raise me up, spravio već koga u publiki na plač.

Uvjerena sam, da se je ime TOP svisno zibralo. Kako dobro je, kad ovo značenje onda odgovara i programu. U Beču je TOP ljetos nastupio u novi prostorija u Lorely-dvorani u 14. kotaru. Lipi ambijenat je dao svoje za uspješan koncert.

A i aplauz na koncu je pokazao, da je publika bila željna koncerta TOP-a. Četire dodatne jačke si je uporna publika mogla „izbožati“. Stopr kad je Vuković po drugi put jačio You raise me up i kad je zaista svaki mobitelom snimio dio jačke, je bila publika zadovoljna i sita.

Novi dirigent s velikim iskustvom. Po odlasku Borisa Novaka i na njegovu preporuku, ima TOP od ove sezone novoga dirigenta. Čakovčanin Tomislav Cvrtila diplomiran je glazbeni pedagog i pelja i u Hrvatskoj sastave. Tako od 2015. ljeta pelja Mješovitoga pjevačkoga zbora dr. Vinko Žganec u Vratišincu, a peljač je isto Županijskoga tamburaškoga orkestra Stjepan Bujan Stipić u Čakovcu.

Kot je rekao prema HN zadovoljan je koncertom, osebujno jer su imali samo kratko vrime za vježbanje. Misli, da su ljudi uprav zbog toga uložili čim već energije, ku su mogli i prenositi. Još ne zna, kako će se razvijati TOP pod njegovim peljačtvom, ali ima puno iskustva sa sastavljenjem programov i med ostalim rado aranžira narodne jačke za tamburaške sastave, tako da se već veseli skupnomu djelovanju.