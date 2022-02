Na početku ljetošnje balske sezone se je još ufalo, da će ovo ljeto opet biti moguće održati bal uživo. Prezentacija Hrvatskoga bala — opet jednoč u lockdownu — je još dala ufanje, iako su se onde jur predstavile dvi mogućnosti. Od početka januara znamo, da će se bal opet održati doma pred televizorom — Hrvatski bal online — ov put s drugim formatom.

BEČ — Kad su lani u januaru Hrvatski bal kot prvi održali online, su bila znatiželja, a pred svim i očekivanja velika i različna. Prikazanje kulturnoliterarnoga programa „Hrvati i drugi Bečani u teksti i jačka“ se je kontroverzno ali uspješno primilo. Priredba je bila mnogokrat pogledana i na protuliće 2021. ljeta bila odlikovana »Večernjakovom domovnicom za najznačajniji dogodjaj ljeta«.

Ljetos se je balski tīm ipak odlučio za drugu balsku atmosferu. Kot je rekla moderatorica večera Katarina Tyran, nisu se kanili još jednu sezonu odreći balske atmosfere i muzike. Jur po drugi put su ponudili „balski paket“ s neophodnimi stvari za „bal na kauču“: Sekt i balsko vino, rezervaciju za dojduće ljeto, začin i recept za gulaš, dar za dame kot i po jedan bon za tombolu, ku su po prvom dijelu programa onda uživo održali u Hrvatskom centru.

Glavni program večera se je odigrao na drugom YOUTUBE kanalu Hrvatskoga bala. Onde je točno u osmi počeo bal. Program su organizatorice i organizatori tajedan prije profesionalno snimili u poznati prostorija Parkhotela Schönbrunn. A program je ov put bio sasvim drugačiji nego lanjski. Dokle je balski tīm lani presenetio s neočekivanim programom, posvećujući se Hrvatom u Beču kot i spominkom na prošle bale, je ljetošnje izdanje imalo klasični balski karakter: Ukratko već zabavne muzike, manje koncentracije. Draguljasti bal, kako su ga ljetos zbog 75. obljetnice tim i jubileja zvali, nudio je sve to, ča se obično očekuje na balu: Jako čuda muzike, kratki intervjui i moderacije, folklorni ansambl Kolo-Slavuj za otvaranje i polnoć i kvadrilju s moliškohrvatskim sastavom KroaTarantata. Kolo-Slavuj, smješćen kot i Hrvatski bal u Hrvatskom centru u Beču, je jur bezbroj puti nastupio na ovom tradicionalnom Hrvatskom balu u Beču. Prvi put pred 51 ljetom u januaru 1971., u čiju svrhu se je ansambl uopće utemeljio. Jubilarni 75. bal su zato i koristili da malim zakašnjenjem svečuju svoju pedesetu obljetnicu i otvaraju bal, a to koreografijami „Lipa Ane rože trga“ i „Rože i klinčaci“. Profesionalno snimanje je ovde sigurno imalo i svoje prednosti. Različne pozicije kamere su omogućile pogled sa svih stran i kutov — kot su komentirali ljudi u live-chatu: tako točno se ova koreografija još nikad nije vidila. Zasluženi aplaus je sastav mogao samo čuti od maloga tīma u Schönbrunnu. Med njimi i šarmantna Katarina Tyran, ka je peljala kroz sve dvorane i naravno kroz program. Ljetos je po otvaranju mogla predstaviti tri bende, ki su publiki svirali za zabav. Dokle se na balu uživo more hodati po dvorana i guštati u različni muzika, se je ov put naravno odvijalo sve u velikoj dvorani. Muziku su ipak tako zibrali kot da bi se bal održao u različni prostorija. Orchester Sigi Feigl je otvorio bal s klasičnim valcerom i internacionalnimi hiti, savršeni za tancanje društvenih tancev. PAXi i Koprive su zadovoljavali onda želju publike za hrvatskom muzikom.

Med prilično dugimi muzičkimi točkami po pol ure je Katarina Tyran peljala intervjue s partneri bala. Tako je direktor Parkhotela Sebastian Siegfried uvadio, da je Hrvatski bal od kih 10 onde održanih drugi po veličini. A Peter Szigeti, producent sekta, je konačno riješio ganjku, koliko sekta se obično popije na Hrvatskom balu — naime 400-500 floš.

Je li se je doma isto toliko sekta potrošilo, se vjerojatno ne more dokazati, iako bi po broju gledateljev bilo mogu će. 450 accountov je pratilo bal od samoga početka, u medjuvrimenu ima priredba jur daleko već od 4000 klikov. Organizatorice i organizatori su jako zadovoljni s ovim brojem. A i polnoć je bila u običajena. Sastav KroaTarantata, ki od 2014. ljeta svira na balu, je ljetos iz Mundimitra svirao i tancao kvadrilju i pokazao, da to more i u malom sastavu načiniti veselje. A na polnoć je 75. Hrvatski bal ipak nukao neočekivanom točkom: Prikazali su (pret)premijeru videoklipa projekta KOLECTRIFIED. Onde su zagrebački muzičari Hrvoje Crnić i Boris Harfman predjelali klasični koloslavujski repertoar u elektronski kusić. Muški sastav Kolo-Slavuja je zato snimio video u neobičnoj prateži i okolnosti. Od 2. februara će se projekt online prikazati i jačke moći kupiti. A morebit ćedu jačke dojduće ljeto biti dio muzičkoga programa u disko-dijelu bala. Onde naime bal na zadnje obično završava.