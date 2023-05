Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: U maju se smite veseliti velikoj pažnji, ku Vam daruje Vaš partner! ☘ Posao/uspjeh: Dobri argumenti Vam pomoru pri diskusija i različni sastanki na posli. Tako morete Vaše mišljenje skroz spraviti. ♥ Zdravlje: Konačno nastane teplije a barani uživaju u friškom zraku, na kom se more naravno i dobro baviti športom!

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Nešto nije u redu s Vami. Ako Vam ne ide dobro, morete to mirno reći i Vašoj ljubavnici/ku – tako si moguće načinite manje skrbi... ☘ Posao/uspjeh: Točno znate kade ležu Vaše odgovornosti na poslu. Diferencirajte i nadalje, i nekate se dati iskoristiti! ♥ Zdravlje: Vaše tijelo Vam pokaže ča triba a ča ne. Dragi biki, ne ignorirajte ove važne signale!

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Imate nesporazume u Vašoj ljubavnoj vezi? Koč–toč se moraju načiniti i kompromisi... ☘ Posao/uspjeh: Sada je pravi čas na poslu, da izrazite Vaše želje. Imate dobre šanse da Vam je Vaš predstojnik ispuni! ♥ Zdravlje: Ćutite se slabi i po ćuti i svenek umorni. Friško sadje i povrće Vam more moguće jur pomoći...

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Dokle se pari još boru s ljubavnom krizom, će se samcem nuditi mogućnost upoznati potencijalne partnere! ☘ Posao/uspjeh: U okviru projekta, na kom trenutno djelate, kanite dostignuti poseban cilj. Maj će Vam nuditi zato odgovarajuće kondicije i uvijete. ♥ Zdravlje: Sad je pravi čas za rake da se potpuno posvetu svojoj duši i tijelu...

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Vaša partnerica Vas uvijek more presenetiti – to Vam se dopada. Uživajte! ☘ Posao/uspjeh: Vaše stručno znanje i angažman na poslu se u maju posebno isplatu. Samo dalje tako i nekate popustiti! ♥ Zdravlje: U maju ste jako naklonjeni na glavobolju. Oko sredine miseca će se to ali poboljšati!

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Tribate novi elan u Vašoj ljubavnoj vezi ili jednostavno već mile dvojšćine i skupnoga časa? Divice točno znaju ča je potribno! ☘ Posao/uspjeh: Ča se tiče organizacije su Divice pravi heroji! Nijedan to ne more bolje nego Vi, to sada upti i Vaša predstojnica... ♥ Zdravlje: Prebaviti otpodne na divanu je jako zavodljivo – zdravije bi bilo ali iskoristite ov čas za gibanje!

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Čim iskreniji ste, tim već razumivanja će imati Vaš partner za Vaše prošnje. Nije uvijek lako, ali budite hrabri! ☘ Posao/uspjeh: U prošli miseci i tajedni ste si izgradili bazu, ka more Vam pomoći pri napredovanju na poslu. Ov misec morete ovu bazu po prvi put i zaistinu i iskoristiti! ♥ Zdravlje: Još nimate čuda elana za šport. Najkašnije prema koncu miseca Vas je ali ulovila motivacija!

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: Nekate pretirati i opsipati Vašu partnericu s dari i komplimenti. To more i naškoditi vašoj vezi – koč-toč je i manje, bolje... ☘ Posao/uspjeh: Vaši kolegi ćutu u maju velik pritisak. Nekate se nepotribno dati znoriti! ♥ Zdravlje: Iako je na poslu sve prik naprik, pokusite obajti stres i uživajte malo časa za Vas same.

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Željite si veću pažnju od Vašega partnera? Budite malo već zavodljivi i pokažite veću inicijativu za skupne aktivitete. ☘ Posao/uspjeh: Kreativnost Vam malo sfali. Bavite se već s Vaši kreativni talenti i osobinami, jer Vam to more biti jako na korist na poslu! ♥ Zdravlje: Znate da je zdravi životni stil važan za Vaše dobro ćutenje. Na realizaciji ali ipak još manjka...

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Harmoničan ljubavni čas Vas čeka u maju – Vaša ljubav će ponovo buknuti! ☘ Posao/uspjeh: Naprijedovanje u karijeri stoji jur dugo na Vašoj bucket-listi. Maj bi mogao biti početak novih poslovnih mogućnosti! ♥ Zdravlje: Vaše zdravlje momentano nije na vrhu. Mir i popušćanje su zato devize!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Diskusije i svadje su dio svake ljubavne veze. Nekate zdvojiti na momentani poteškoća! ☘ Posao/uspjeh: Vaš obični posao u uredu Vam nastaje pre dosadan? Maj će Vam nuditi nove promenljive zadaće i odgovornosti... ♥ Zdravlje: Iako je ov misec jur prilično teplo vani, nekate podcijeniti temperature u maju, osebujno zvečera i u noći!

Ribe 20.2. – 20.3.