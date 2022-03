Baran

21.3. – 20.4.

Ljubav: Čim iskreniji ste prema Vašemu partneru, tim bolje Vam more pomoći kod Vaših problemov... Posao/uspjeh: Jasno morete ov misec ograničiti Vaše zadaće i jednoč i „NE“ reć – to spravi respekta! Zdravlje: Ćutite se jaki kot hrast! Da to i tako ostane pazite na Vašu prehranu i dosta spavanja!

Bik

21.4. – 20.05.

Ljubav: U ljubavi ali i u prijateljstvu znate točno kako odstraniti poteškoće i svadju – u marcu Vas zato čeka velika harmonija! Posao/uspjeh: Da bi osvojili Vaše poslovne cilje, najdete svenek prave riči. Samo dalje tako! Zdravlje: Vaša otpornost u tretom misecu nije najbolja, zato ste relativno naklonjeni betegom...

Dvojki

21.5. – 21.6.

Ljubav: Samci imaju u marcu mogućnost upoznati partnera, a pari ćedu preobladati trenutne krize. Ča si već željite, dragi dvojki? Posao/uspjeh: Nekate se zbuniti, u slučaju da se nešto ne ugoda veljek – Vi ste na pravom putu! Zdravlje: Pazite, da ste vrijeda opet fit i aktivni – Vaše tijelo će Vam dati signale...

Rak

22.6. – 22.7.

Ljubav: Pažnja Vašega partnera Vam je ov misec sigurna – uživajte dvojšćinu! Posao/uspjeh: Pripravite se u tretom misecu na neko presenećenje ili promjenu: Preselenje, nova djelatna ponuda... Zdravlje: Ćutite se trudni i prez moći? Šetnja u prirodi ili tuširajte se hladno i toplo – to će Vas probuditi!

Lav/Oroslan

23.7. – 23.8.

Ljubav: Kanite veću pažnju Vašega partnera? Koristite Vaš šarm i premislite si malo romantično presenećenje. Posao/uspjeh: Jedan korak za drugim – u slučaju da si nakanite preveć novih projektov na jednoč, more to prouzrokovati i nekoliko problemov. Zdravlje: Ste se pokusili jur jednoč postiti? Teško jilo Vam ov misec ne godi, zač ada ne pokusiti intervalni post?

Divica

24.8. – 23.9.

Ljubav: Nesporazumi med Vami i Vašem partnerom Vas pratu u marcu, to spravlja konflikte. Pitajte bolje po drugi put ako Vam se čini nešto nejasno. Posao/uspjeh: S malo trudom morete ov misec čuda dostignuti! Zdravlje: Samo van s Vami u naturu – ovde se trenutno ćutite najbolje!

Vage

24.9. – 23.10.

Ljubav: Ov misec imate mogućnost prepoznati važnost obitelji i partnera, još nikada niste skupni čas tako uživali kot sada! Posao/uspjeh: Na poslu će Vam se otkriti novi izazov, ki će se razvijati u veliku strast! Zdravlje: Osebujno pazite na Vašu prehranu, aš će Vam sfaliti moć i snaga.

Škorpion

24.10. – 22.11.

Ljubav: Slučajni flert Vam doprimi dobro raspoloženje. Samci imaju tako još i mogućnost na ljubavnu aventuru! Posao/uspjeh: Čeka Vas važan razgovor, ki ima ali pozitivan ishod za Vas! Zdravlje: Čarobna rič u marcu za Vas je „pauza“. Iako ste opterećeni, dozvolite si kratke pauze i uživajte tišinu i mir!

Striljac

23.11. – 21.12.

Ljubav: Zbog Vašega temperamenta ćete u marcu imati nekoliko konfliktov s Vašim partnerom! Posao/uspjeh: Iskoristite svaku šansu, ka Vam se ov misec nudi – isplatiti će se u pogledu na finan- cije! Zdravlje: Naklonjeni ste glavobolji. Reducirajte stres! Prema koncu marca ćete ćutiti poboljšanje.

Jarac

22.12. – 20.1.

Ljubav: Pogled, iskreni komplimenat ili mala gesta su čudakrat već vridni nego dragocijeni dari! Posao/uspjeh: Vi imate nadarenje za organizaciju i se skrbite i za malenkosti – to Vam je prednost na poslu. Zdravlje: Vaša kondicija je ov misec na vrhu! Tjelovno Vam ide zaistinu zvanaredno.

Vodenjak

21.1. – 18.2.

Ljubav: Iako ste u prošlom času imali poteškoće u Vašoj vezi – sad Vas ali opet ništ ne more razdvojiti... Posao/uspjeh: S dobrimi misli i originelnimi idejami morete imponirati Vašemu pretpostavniku! Zdravlje: Ako preminite samo male stvari na Vašoj svakidašnjici morete jur čuda dostignuti! Vrijeda ćete biti opet već aktivni.

Ribe

20.2. – 20.3.