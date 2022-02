Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Imate novu ljubav na oku? Uživajte! Vrijeda će se intenzivirati kontakt a i ljubavna veza med vami… Posao/uspjeh: Na poslu morete osvidočiti s vašom kompetencijom kot i s retorski sposobnosti! Zdravlje: Dokle je na poslu sve dobro – se ćutite u privatnom životu nervozni i nemirni. Pazite na sebe - to bi naime moglo peljati do malih nesrićov u domaćinstvu…

Bik 21.4. – 20.5.

Ljubav: Biki znaju da netriba svenek sve biti perfektno – to je načinji zanimljivijim za potencijalne partnere… Posao/uspjeh: Je li novo djelatno područje i zadaće ili unapredjenje, u februaru vas čekaju novi izazovi na poslu! Zdravlje: Ćutite se puni energije i dobre volje, stoprv koncu miseca bi mogla stupiti umornost u Vaše ćutenje.

Dvojki 21.5. – 21.6.

Ljubav: Zvijezde Vam u februaru doprimu čistu životnu radost! To se zrcali i u Vaši ljubavni posli! Posao/uspjeh: Naučite se i jednoč „NE“ reć na poslu. Drugačije ćete vrijeda ćutiti velik pritisak… Zdravlje: Sad je pravi čas da se bavite zdravstveni posli: Ča Vam prouzrokuje glavobolju? Kako izgleda sa zdravom prehranom?

Rak 22.6. – 22.7.

Ljubav: Početkom drugoga miseca Vas veljek čeka veliko presenećenje u ljubavnom žitku – ostanite znatiželjni! Posao/uspjeh: U februaru ste jako uspješni na djelatnom području, a i za kolege imate svenek otvoreno uho i prave riči. Zdravlje: Lipo vrime Vas poziva na šetnju u prirodi. To godi krvotoku i jača tijelo i dušu.

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

Ljubav: Pravo imate: Užitak s partnerom je jako važan. To lavom daje i moć za nove izazove. Posao/uspjeh: Fokusirano i koncentrirano djelate na Vaši zadaća, to Vami pomore pri realističnom ocijenjivanju novih projektov. Zdravlje: Oslobodite se stresa i koncentrirajte se na to, ča Vam je važno!

Divica 24.8. – 23.9.

Ljubav: I ako morebit ne biži sve po planu – divice se ćutu dobro i su spremne za nove ljubavne avanture! Posao/uspjeh: U februaru imate znatno već samosvisti, ča i na poslu neostane tajna. Zdravlje: Voda Vam u februaru posebno godi. Zač ada ne pohoditi toplice ili parni kupel, ili jednostavno uživati obiljno kupanje u domaćoj kadi?

Vage 24.9. – 23.10.

Ljubav: Harmonija Vas prati kroz drugi misec ljeta! Singl-vage, ali i one u vezi moru uživati intenzivni ljubavni čas! Posao/uspjeh: Novi izazovi na poslu Vas rasturobu. Vrijeda ćedu se problemi ali sami od sebe rješiti. Zdravlje: Naklonjeni ste glavobolji. Uzrok zato je pritisak i opterećenje na poslu!

Škorpion 24.10. – 22.11.

Ljubav: U februaru imate posebnu ćut za to, komu morete vjerovati a komu ne. To će biti i u ljubavni posli još važni aspekt… Posao/uspjeh: Čini se da nastanete nestrpljivi, ako kolegi nimaju isti tempo kot i Vi. Ostanite ipak uljudni! Zdravlje: Priroda i frižak zrak Vam godi – van u prirodu sa škorpioni!

Striljac 23.11. – 21.12.

Ljubav: U Vašoj ljubavnoj vezi se konačno približuje rješenje Vaših problemov i nesporazumov. Sve će biti opet dobro! Posao/uspjeh: Na poslu se Vašemu predstojniku prezentirate ambiciozni i motivirani – samo dalje tako! Zdravlje: Čvrstite Vaš imunološki sustav: Čuda tekućine, zdrava prehrana i dost sna moru pomoći!

Jarac 22.12. – 20.1.

Ljubav: Jur dugo čekate, da bi se Vaš flert razvijao u vezu. No, ta želja bi se mogla friže ispuniti nego si mislite… Posao/uspjeh: Točno znate ka područja na poslu Vam odgovaraju a ka ne, budite ali otvoreni za nove zadaće ke Vas čekaju u budućnosti. Zdravlje: Ćutite se jaki kot medvid! U pogledu na zdravlje ne bi ada moglo biti bolje u februaru!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

Ljubav: Imati vezu znači, da se mora i djelati na njoj. Uložite ada malo već truda i presenetite Vašega partnera! Posao/uspjeh: Nepotribne diskusije na poslu rastu. Šparajte si Vaše živce i koncentrirajte se na posao, a ne na komentare Vaših kolegov. Zdravlje: Jedno ugodno otpodne pred televizorom? Ne s vodenjaki! U februaru ste samo na putu, pazite da se ne opterećete!

Ribe 20.2. – 20.3.