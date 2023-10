Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Novembar će Vas naučiti konačno biti iskreni u Vašoj ljubavnoj vezi! ☘ Posao/uspjeh: Poslovne plane, ke ste si načinili za dojdući misec, ćedu se zgubiti. Vaš trud i angažman će biti skoro zaman... ♥ Zdravlje: Nevjerojatno kakova energija se ov misec shranja u Vami. Ča ćete sve s njom stvoriti?

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Točno znate ov misec ča je u Vašoj ljubavi važno i ča ne. Malenkosti, ke Vas drugačije trapu, su sada nevažne. ☘ Posao/uspjeh: Najt ćete izdržljivost da završite svaki pojedini projekt na poslu. Ne manjka Vam na odgovarajućoj strpljivosti! ♥ Zdravlje: Zimske temperature ćete uptiti i na Vašem zdravlju. Naklonjeni ste prehladjenju, a i na Vaše bubrige i mišak morate paziti!

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Ljubav će se u novembru pokazati od svoje najbolje strani, a i o Vašem partneru se ne morete potužiti... Sve je harmonično! ☘ Posao/uspjeh: Kako se veli? Spametniji popušća! Zamite si ovu poslovicu k srcu i pamtite ju u naporni situacija na poslu. ♥ Zdravlje: Vaše kliti Vam u novembru prouzrokuju poteškoće. Nekate se preopteretiti...

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Upoznat ćete nove osobnosti Vašega partnera. To more pomoći riješiti i starje nesporazume i svadje iz prošlosti. ☘ Posao/uspjeh: Iako Vaš poslovni projekt u novembru nima najbolje šanse da se ugoda, ćedu Vam se nuditi s neuspjehom nove mogućnosti! ♥ Zdravlje: Iako se ne ćutite jako motivirani, i Vam spolom sfali energija - nekate zdvajati! Sredinom miseca će nastati bolje...

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Ostavite Svoje ljubavne probleme u prošlosti - gledajte s novom snagom u budućnost! ☘ Posao/uspjeh: Većkrat stojite si sami na putu. Koč-toč je dobro ako čekajte malo i trizno razmišljate o stvarnom stanju (Sachverhalt). ♥ Zdravlje: Kada ste bili prošli put plivati? Ov šport bi Vam u novembru posebno godio...

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Iako more biti od časa do časa stresno, zamite si svisno časa za Vašega partnera. To će biti u novembru potribno. ☘ Posao/uspjeh: Nijedan izazov nije prevelik za Vas. Tako ćedu Vam se nuditi i nove mogućnosti. ♥ Zdravlje: Iako se ćutite uglavnom dobro, Vas od časa do časa muči Vaša probava...

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Imate koga na oku? Nekate čekati nego poduzamite ljubavnu inicijativu u novembru! ☘ Posao/uspjeh: Kako izgleda s Vašimi financijskimi posli. Imate još pregled? Sad je pravi čas da se bavite ovimi posli...♥ Zdravlje: Već nego obično ste kloni stresu i pritisku. Na želucu ćete veljek uptiti preopterećenje.

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: I Vaš partner ima dobre ideje. Poslušajte ga i nekate se svenek rivati u prvi plan. ☘ Posao/uspjeh: Pazite bolje na svoj osobni budžet. Kupovanje ovde, mala kava onde... Friško ćete izgubiti pregled! ♥ Zdravlje: Dragi škorpioni, nekate ignorirati znake i upozorenja Svojega tijela. To more biti pogibelno.

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Ljubav: Vaš partner Vas nosi na ruka - ča naravno uživajte. Sad je pravi čas da idete korak dalje u vezi! ☘ Posao/uspjeh: Brojne nove ideje Vam pomažu pri naprijedovanju. Se jur veselite novim izazovom? ♥ Zdravlje: Planirajte jesenski odmor? Malo putovanje u brige Vam more na primjer dobro pomoći pri odmaranju!

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Vaš partner triba momentano Vaše podupiranje! Dajte mu sada ćut sigurnosti i gledajte na njegove potriboće! ☘ Posao/uspjeh: Veće nabavljenje u novembru more prouzrokovati financijske poteškoće...♥ Zdravlje: I Vaše tijelo ima odredjene potriboće. Pazite ov misec pojačano na svoje tijelo!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Potpuno se morete zaufati u Svojega partnera, a posebno morete uživati u skupnom času. ☘ Posao/uspjeh: Veliki debeli minus se kaže na Vašem kontu. Sada će malo durati dokle ste ovo stanje opet nadoknadili...♥ Zdravlje: Vaša najjača faza ovoga miseca će biti prema koncu novembra - onda harmonziraju tijelo i duša najbolje!

Ribe 20.2. – 20.3.