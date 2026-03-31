Nova Gora u južnom Gradišću svečuje ljetos 450. obljetnicu prvoga spominjanja sela. Osnovna škola je zato priredila dvojezični mjuzikl imenom »Na putu«.

Nova Gora – „Pred 450 ljet je Nova Gora bila prvi put spomenuta u povelji. Kot osnovna škola kanimo dati naš doprinos ovomu jubileju”, rekao je direktor Karl Knor na početku dičjega mjuzikla Na putu – Auf dem Weg. Njegova osnovna škola u Novoj Gori poznata je za brojne projekte na različni područji. Jedno takovo plodno područje je muzika i jačenje.

Uprav na tom polju su dica osnovne škole sada pokazala svoje znanje. Prilikom velikoga jubileja, koga općina svečuje cijelo ljeto, napisao je direktor škole Karl Knor dvojezični dičji mjuzikl Na putu – Auf dem Weg. Nedilju, 22. marca, su školarice i školari pred do zadnjega mjesta punom dvoranom prikazali ovo putovanje kroz vrime.

Doprinos škole »Na putu«

1576. ljeta je po prvi put spomenuta Nova Gora pod ovim imenom. Naselili su se hrvatske doseljenice i doseljeniki vjerojatno jur ranije u istom stoljeću. Nova Gora u južnom Gradišću se nahadja kih 15 kilometrov od Novoga Grada, sidišća grofa Batthyanyja, ki je doseljenikom dao ovo mjesto med gorami za novonaseljenje. Zato je i ime bilo po hrvatsku spomenuto. Zač je uopće došlo do seljenja i kakova je situacija bila u ondašnjoj Hrvatskoj, to su školarica i školar na početku mjuzikla pročitali na nimškom i hrvatskom jeziku.

Onda su dica u kratki scena prikazala moguće scene selidbe: Kako su ljudi morali ostaviti svoju stariju rodbinu, kako im se na putu grostilo za domovinom, kako su počinuli u Grebengradu u blizini Varaždina, kako su se bojali zbog moguće jezične barijere i kako su se Hrvatice i Hrvati zaista izgradili Novu Goru. Skoro poldrug ure je publika uz ove dvojezične tekste pred svim mogla uživati u hrvatski jačka. Na poziv direktora Knora su se i ljudi pridružili i jačili skupa s dicom. Početo od novogorske himne Moja Nova Gora su dica velikim entuzijazmom predstavila 15 hrvatskih jačak. Maximillian Zach, Leo Kovač, Luisa Pomper, Isabella Andrä i Alina Kulović su nastupili kot solistice i solisti i su med drugim jačili narodne kot Marica rožica, stare klasičare tamburaške literature kot Za naš rastanak, Zeleni se gaj ili Rumeno cvatu rože, kot i hit Sanjam CD-a, koga je škola pred nekolikimi ljeti izdala, a na koncu su se dica s novokomponiranom novogorskom marijanskom jačkom još i poufala u blagoslov Majke Božje. Novogorske školarice i školare je pratio poseban big-bend, kot je rekao Knor, pod peljanjem Arnolda Knora. To su bili Michael Neubauer, Dominik Radostić, Lukas Knor, Christian Konrad, Michael Roselieb, Rozvita Staudinger, Karl Knor i Alexandro Gölles, muzički osebujno nadareni školar drugoga razreda osnovne škole.

Pohvale i puna dvorana

Publika je od samoga početka velikim aplauzom po svakoj točki cijenila angažman škole i školaric i školarov. A na koncu su dica još jednoč s publikom zajačila obljubljenu Tužna je noć. Ali ne samo publika cijenila je šaroliko djelovanje škole. Karl Knor je mogao pozdraviti načelnika Tomu Novosela i vicenačelnicu Birgit Karner, direktore susjednih škol, Roberta Hajszana, čije knjige su bile pelda za pisanje ovoga mjuzikla i Martinu Bugnić od Obrazovne direkcije. Bugnić je u svojem kratkom govoru na početku hvalila šaroliko djelovanje škole: „Novagorska škola je osebujno inovativna sa svojimi mnogimi projekti.“

Roditeljsko društvo, ko redovito podupira uprav ove projekte je na koncu pozvalo na agapu, kade su se gosti mogli okripiti i skupa čuditi ovoj dičjoj predstavi.

Tereza Grandić