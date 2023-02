Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Imate uvjerenje u sudbinu – u ljubavni posli će vam u februaru doprimiti sriću! ☘ Posao/uspjeh: Ste u prošli tajedni potrošili preveć pinez? Ov misec će dojti opet malo stabilnost u vaše financije... ♥ Zdravlje: Nekoliko terminov kod doktorov stoju pred vrati - ali ne bojte se, sve će biti u redu! Podupirajte vaše zdravlje i nadalje, i provedite svaki dan malo časa na friškom zraku.

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Ljubavna srića Vam je sigurna! Sada Vam stoprv svisno nastane, ča ste s partnerom jur sve doživili i preobladali... ☘ Posao/uspjeh: Ča Vam kaže Vaš nutarnji glas? Nekate se dati zburkati - Vi znate najbolje kako naprijedovati u Vašoj karijeri. ♥ Zdravlje: Već športa i gibanja u novom ljetu je bila Vaša nakana. Do sada ste jako motivirani i morete Vaše cilje dostignuti. Samo dalje tako!

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: U februaru je posebno važno da prebavite čuda časa s Vašim partnerom: Dajte mu ćut razumivanja i mira! ☘ Posao/uspjeh: Imate dobar ćut i intuiciju za dobro razvijanje poslov. O tom morete osvidočiti i Vaše kolege. ♥ Zdravlje: Momentano imate poteškoće najti pravu športsku vrstu - s nijednom niste zadovoljni... Ipak je gibanje za Vaše zdravlje važan faktor, pokusite dalje!

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Iskrenost je najvažnije u ljubavnoj vezi - iako more dojti do svadje, morate Vašem partneru reć ča Vam na srcu leži. ☘ Posao/uspjeh: Ništ ne funkcionira, kot si to predstavite - Vaš neuspjeh će Vam u februaru ali nuditi nove mogućnosti! ♥ Zdravlje: U glavnom se raki ov misec ćutu dobro, ipak ne more škoditi da pojačano paziti na Vaše zdravlje...

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Ljubav nije po sebi razumljiva. Cijenite ju posebno sad u februaru jače! ☘ Posao/uspjeh: Oroslani moru biti pravi bučnjaki – uprav na poslu Vam to ali ne hasni... ♥ Zdravlje: Nategnutosti i grčenja Vam prouzrokuju boli. Zač ne pokusiti malu masažu?

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: U februaru ste jako emocionalni - ali zač uopće? Pazite da ne preopteretite s tim Vašu ljubavnicu! ☘ Posao/uspjeh: Imate visoku svist za dužnost - to će Vam u februaru biti na poslu još jako na korist... ♥ Zdravlje: Na poslu kot i doma sidite jako čuda, a gibanje se čudakrat umali – minjajte to!

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Presenetite Vašega partnera s malom promjenom! Valentinovo je odlična mogućnost za to... ☘ Posao/uspjeh: Iako su izazovi veliki, nekate zdvojiti. Konačno ćete Vi naime najti rješenje za ove poslovne probleme! ♥ Zdravlje: U februaru ste sklonjeni poslu - to nije zdravo! Odvajajte privatan i poslovni život!

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: Spremni ste za nove ljubavne pustolovine - dobavite i Vašega partnera s Vašom motivacijom! ☘ Posao/uspjeh: Dobre ideje i misli imate čuda - samo na realizicija još malo manjka... ♥ Zdravlje: Vaše zdravlje Vam je jako važno. U prošli tajedni Vas ali nemiran san muči – tako Vam sfali i moć!

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Vaša partnerica će Vas u februaru presenetiti s romantikom! Veselite se na ov poseban čas! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu morate imati već strpljenja. Iako bi rado sve zadaće imali jur u drugoj sekundi gotove, svenek ne ide tako friško... ♥ Zdravlje: Trpite od čemerne probave. U februaru ćete najti ali balansu, a zdravstvena situacija će se vrijeda poboljšati.

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Ne samo na Valentinovo uživaju Jarci romantiku... Cijeli misec za Vas stoji u znaku ljubavi i mile dvojšćine... ☘ Posao/uspjeh: Vaša samosvist Vam daje novu moć za poslovne izazove. ♥ Zdravlje: Ov hladni čas Vas optereti. Zdrava prehrana i već vitaminov moru odstraniti teškoće.

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Ćutite se kot u sedmom nebu! Uopće od sredine miseca ćete ćutiti vrhunsku ljubav i erotičnu dvojšćinu... ☘ Posao/uspjeh: Sigurnost i sposobnost su karakteristike, ke Vaši kolegi na poslu posebno cijenu na Vami! ♥ Zdravlje: Februar ima, osebujn ča se tiče športa, pozitivan uticaj na Vodenjake. Iskoristite ovu posebnu motivaciju i pokusite znam- da i nove športske vrsti...

Ribe 20.2. – 20.3.