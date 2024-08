Dugava iz Pinkovca se je s engleskom komedijom vrlo uspješno vrnula na pozornicu. Kot i jur pred dvimi ljeti igraju šalni igrokaz s vrlo mladim duplastim ansamblom.

Pinkovac – Farof u Engleskoj za vrime Drugoga svitskoga boja: Sramežljivi farnik Lionel Toop mora smiriti svadje med prezeškom, gospom Skillon i svojom ženom Penelopom, prosječno uspješnom glumicom. Kad se onda na farofu pojavljuje Penelopin bivši koleg i sada vojak Clive Winton, nje stric biškup Laxa, pomoćni farnik Humphrey i pobignuti nimški zarobljenik već nikoga ne čudi, da je biškup u biotopu i dva drugi u ormaru. Jasno, da će toliko ljudi najednoč na farofu garantirati i ku-tu zabludu, ka će publiku dobro zabavljati.

Pinkovčani, a pred svim predsjednik Dugave Julijan Himmelbauer, su poznati za svoju ljubav za komedije s osebujno mnogimi zabunami. Igrokaz ljetos živi od neočekivanih dogadjanj, komike situacije i engleskoga humora. A to i ov put jako dobro funkcionira. Glumice i glumci igraju friško i profesionalno, znaju tekst i govoru glasno i razumljivo.

Odličan prijevod Julijana Himmelbauera je za seosku pozornicu lako razumljiv prez da bi zgubio poučnu jezičnu finesu. A pinkovske glumice i glumci oživu tekst sa svojim toliko šarmantnim ikavskim seoskim govorom. Onda funkcionira još i ki-ta drugi vic o tom, je li je službena Lina lina (lijena). Za sve, ki ne razumu hrvatski, nudja Dugava opet nimški prijevod, koga projiciraju na platno uz pozornicu.

Kot je rekao Himmelbauer u svoji uvodni riči, imaju i ovo ljeto jako mladi sastav, ki je prosječno ispod 30 ljet star i na koga je sigurno nenavidan ki-ta drugi kazališni sastav. Izrasli su ove mlade glumice i glumci iz redovitoga narašćajnoga djelovanja društva. A sa sadašnjom postavom bi Dugava imala sigurno i potencijal za veće projekte.

Dugava ima trenutno još i takov veliki broj ljudi na raspolaganje, da more kot i jur pred dvimi ljeti igrati s duplim ansamblom, ada ukupno s 18 ljudi u 9 ulogov. To da ima već prednosti. Imaju uvijek za svaku ulogu zastupljenje, ljudi dohadjaju već puti na igrokaz, ar kanu viditi različne osobe, a i same glumice i glumci da profitiraju od toga, da vidu drugu osobu u istoj ulogi. Za pinkovsku publiku je društvo još i razislalo listu s termini i postavom.

Od zadnjega kusića igra Dugava u kulturnom stanu. Onde, kade od jeseni do ljeta vježba Tamburaški orkestar Pinkovac, se u ljetni miseci igra kazališće. To je i jedan od uzrokov, zač Pinkovčani već ne igraju u tipičnoj kazališnoj sezoni po zimi nego na koncu ljeta. Dugava igra ljetos ukupno šest puti, a to od 16. augusta do 1. septembra. Mala dvorana ima samo ograničeno mjesto za kih 90 osob i se svaki put na novo napunjuje. A publika daje svoje za ugodnu atmosferu. Tako je i pri igrokazu, 24. augusta, publika svojim smihom i aplauzom dala svoje za dobar kazališni večer.

Glejte, kako bižu je u izvedbi Pinkovčanov brza, jako šalna komedija, ku je vridno pogledati. Planirana su još gostovanja u Beču i u Stinjaki u jesen. Gdo ne kani tako dugo čekati, Dugava igra još dvakrat ov vikend u domaćem Pinkovcu.

Tereza Grandić