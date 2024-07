Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Ov misec vam fali čas za milu dvojšćinu. Vaš partner će imati ali razumivanje za to. Posao/uspjeh: Na poslu je atmosfera jako napeta. Je to samo zbog vrućine ili čekaju Vas neke poteškoće u uredu? Vrijeda ćete doznati! Zdravlje: Odmaranje na domaćem divanu je trenutno sve ča tribaju barani. Uživajte časa za sebe!

Bik 21.4. – 20.05.

Ljubav: Socijalni biki ćedu u augustu upoznati nova poznanstva. Je moguće i novi ljubavnik med njimi? Posao/uspjeh: Vaši kolegi ćedu ov misec iskoristiti Vašu dobrotu. Nekate se dati ishasnovati i recite koč-toč i „ne”. Zdravlje: Ćutite se puni snage. Najbolje morete ovu motivaciju trenutno koristiti u športu. Kako bi bilo na primjer s malim biciklanjem?

Dvojki 21.5. – 21.6.

Ljubav: Budite otvoreni a pred svim i spremni za ljubav! U augustu more to koč-toč brže dojti, nek si mislite... Posao/uspjeh: Vaše samopouzdanje će imponirati Vašim kolegom, a brzo ćete najti odgovarajuća rješenja za poslovne izazove. Zdravlje: Kliti Vas muču ov misec. Budite pažljivi ča se tiče športa i gibanja, jer se more zdravstvena situacija počemeriti...

Rak 22.6. – 22.7.

Ljubav: Je sve u redu u Vašoj ljubavnoj vezi? Pojavit ćedu se neke sumlje a Vaši prijatelji si načinu skrbi... Posao/uspjeh: S fokusom i ćutom za detalje ćete ov misec realizirati nove projekte. Samo dalje ovako! Zdravlje: Iako se ćutite uglavnom dobro, će Vas u augustu koč-toč zaostavljati moć. Bit će vrijeda bolje!

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

Ljubav: Ov misec potribuje Vaš partner Vašu cijelu pažnju. Za lave more to vrijeda nastati neugodno... Posao/uspjeh: Trenutno bi mogli dan i noć prebaviti na poslu. Stalno se pojavljuju novi izazovi i zadaće. Pazite, da stres ne bude predominantan... Zdravlje: Pokusite – prem svih obavezov – najti časa za gibanje i odmaranje. To će Vam u augustu biti potribno!

Divica 24.8. – 23.9.

Ljubav: Divice hlepu za romantikom! Ovu ali nećedu samo najti u romantični knjiga i filmi, nego vrijeda i u pravom žitku! Posao/uspjeh: Vaša intuicija more Vam biti u augustu jako korisna na poslu. S tim morete drugim imponirati. Zdravlje: Motivacija za gibanje će ov misec narasti. Budite spremni za malo športskih aktivnosti.

Vage 24.9. – 23.10.

Ljubav: Iako trenutno nimate partnera, uživaju vage u (n)ovoj slobodi. Biti sam, more imati i prednosti! Posao/uspjeh: Trenutno niste jako disciplinirani. Na poslu more to prouzrokovati i nesporazume i poteškoće. Zdravlje: Ćutite se malo iščrpljeni. U okviru kreativnih aktivnosti moru vage najti novu snagu!

Škorpion 24.10. – 22.11.

Ljubav: Rozecke očalje se počinju neutralizirati. Je Vaš partner zaistinu tako perfektan kot ste do sada mislili? Posao/uspjeh: Iako imate u augustu čuda djela, pazite da pritisak i stres ne budu predominantni na poslu. Zdravlje: Socijalni kontakti – je li uživo ili online – ov misec osebujno godu škorpionom.

Striljac 23.11. – 21.12.

Ljubav: Razgovor je važan u ljubavnoj vezi. Drugačije moru vrijeda eskalirati male svadje i nesporazumi. Posao/uspjeh: Stavite na poslu fokus na svoje sposobnosti u vezi s financijami. To more ov misec biti korisno za Vas kot i za cijeli ured... Zdravlje: Van iz Vaše komfortne zone! Lijenost i odmaranje nisu svenek najbolje za Vas!

Jarac 22.12. – 20.1.

Ljubav: Ljeto Vam prouzrokuje metulje u trbuhu! Čeka Vas zaljubljena faza! Posao/uspjeh: Dokle morete uživati u privatnom žitku, je Vam kaos na poslu siguran. Preobladati ćete i ov teži čas! Zdravlje: Pazite na svoju prehranu. Probava Vam more naime prouzrokovati poteškoće i vas poja- čano mučiti.

Vodenjak 21.1. – 18.2.

Ljubav: Zapokajte svojega partnera i otpravite se na put na morje. Skupni čas će jačati Vašu vezu! Posao/uspjeh: Na poslu će dojti do nekoliko minjanj i novosti. Iako na početku ne izgleda tako, more to za vodenjake biti jako pozitivna stvar... Zdravlje: Ćutite se na vrhu svojega zdravlja! Niti vrućina Vas ne more zaustaviti, samo dalje ovako!

Ribe 20.2. – 20.3.