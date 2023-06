U farskom škadnju se je petak, 23. junija, otvorila ljetošnja izložba, u koj se kažu uz umjetnička djela zbirke Infeld i karikature Petra Palkovića u Hrvatski novina. Ova suradnja svečuje ljetos 30-ljetni jubilej.

Trajštof – Zanimanje za ljetošnju izložbu općine Trajštof, ku svako ljeto organizira kurator i časni gradjan sela Karolj Palković, je bilo i ovo ljeto opet veliko. Jur već od 10 ljet dugo se u Trajštofu priredu ljetne izložbe u farskom škadnju, ke stavu umjetnost i kulturu u centar pažnje - u 2022. ljetu su tako mogli na primjer pozdraviti već od 1.000 pohodnic i pohodnikov. Dokle su prošlo ljeto ada stale umjetnosti obitelji Fuchs u fokusu, moru pohodnice i pohodniki ljetos uživati u umjetnički djela zbirke Infeld pod geslu Art brut kot i u karikatura Filešca Petra Palkovića, ke u medjuvrimenu jur 30 ljet dugo publicira u Hrvatski novina.

Med brojni gosti su bili i zastupnica kolekcije Infeld Yordanka Weiss, seoski farnik Željko Odobašić, trajštofski načelnik Andreas Rotpuller, predsjednik gradišćanskoga SP-kluba Robert Hergović, ki je zastupao i zemaljskoga poglavara Doskozila, kot i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić.

2 različni umjetnički stili

Art brut je natpojam za autoditaktičnu umjetnost amaterov, dice kot i ljudi s mentalnim pačenjem. Ovoj zadnjoj grupi ljudi pripadaju i umjetniki i umjetnica, čija djela se moru momentano viditi u Trajštofu. U okviru svojega boravka u psihijatriskoj bolnici u dolnjoaustrijskom Maria Guggingu, su umjetnost i moljanje za Marthu Grünenwaldt, Franza Kernbeisa, Johanna Garbera, Johanna Hausera, Augusta Wallaa i Oswalda Tschirtnera bili dio terapije, s kom su se i sami mogli kurirati. Umjetnice i umjetniki ovog žanra naime nimaju pritisak da moraju izložiti svoja djela, nego su samo na zgotovljanju svojih slik interesirani. Pri tom su njevi motivi jako šaroliki: Apstraktni, šari i fantastični, ali i jako precizni i realistični motivi, u različni tehnika, su pri tom u ovoj izložbi za najti.

Druga polovica trajštofske izložbe je posvećena sridnjogradišćanskomu internistu i karikaturistu Petru Palkoviću iz Fileža. Prilikom ljetošnje obljetnice „30 ljet karikature u Hrvatski novina” se i njegove slike u velikom opsegu ljetos u Trajštofu izlažu.

On je u 1993. ljetu, u starosti od samo 17 ljet, počeo načiniti karikature i je objaviti u Hrvatski novina. Da ga je glavni urednik Petar Tyran ončas primio kot mladoga karikaturista, zato se je Petar Palković u okviru svojega kratkoga govora kazao jako zahvalan - isto kot i kod svoje obitelji a posebno i oca, ki ga je uvijek u njegovoj umjetničkoj karijeriji svenek podupirao i motivirao.

Izložene karikature u trajštofskom farskom škadnju kažu pri tom opširan i jako dobar pregled o tri desetljeća dugom stvaranju Petra Palkovića, ki sadržavaju različne poznate i markantne političke, društvene, seoske ali i športske dogodjaje i aspekte. Sa svakom pojedinom slikom tako kaže da je važno da se ovi posli s jedne strane gledaju iz kritičnoga pogleda, s druge strane ali i da se more malo smijati. Tako se more izlaziti iz svakidašnjih navikov i se na poseban i zabavan način baviti problematikami i perspektivami naše zajednice. Pogodno je ovo opisao i hrvatski veleposlanik, iako prez iznimke na nimškom jeziku: „Ljekovito je, da se svaki jednoč vidi kot karikatura!”

Muzičko oblikovanje otvaranja izložbe kot i skupnoga druženja po oficijelnom dijelu su na ov dan preuzeli Dubrovački kavaljeri, ki su s mirnom i ćutljivom muzikom i jačenjem oduševili pohodnice i pohodnike ljetošnje izložbe. Uz mali bife su gosti zvana toga imali i mogućnost stupiti u kontakt s umjetnikom i uživati večer u ugodnom društvu!

Izložba se more pogledati još do 10. augusta, i to svaki tajedan od četvrtka do nedilje od 16:00 do 20:00 ura.

DJ