Prošlu subotu je bilo opet tako daleko, Tamburica Uzlop je pozvala na svoj tradicionalni tamburaški bal. Goste je i ljetos opet čekala vesela tančena zabava do ranoga jutra.

UZLOP – Subota pred Sv. Katom (Kathrein) je jur duga ljeta tradicionalni termin bala s Tamburicom Uzlop. I ljetos se je priredba opet održala na ov dan u dvorani Csello-malina na rubu sela. Velik broj pohodnic i pohodnikov se tako nije samo mogao veseliti muzičkoj zabavi s PAX-i nego i na polnoćno presenećenje kot i tomboli s vridnimi nagradami.

Narašćaj otvorio ljetošnji bal

Pozdravili su goste tamburaškoga bala jur vani kod ulaza: Prije nego su se naime sjeli na svoje mjesto, su mogli uživati svetojursko kot i domaće uzlopsko žgano i liker.

Svetačno otvaranje ljetošnjega tamburaškoga bala je onda najprije preuzeo glavni orkestar Tamburice Uzlop, pod peljanjem predsjednice i muzičke peljačice Ljube Sinovac, pozornicu. S Vrličkom kolom kot i Turopoljskim drmešom su oni na muzički način otvorili ov večer. Po uvodni riči Mirke Sinovca kot i pozdrav časnih gostov, su uzlopske tamburašice i tamburaši onda zaguslali još jačke Jedan život malo je kot i Kad na dom – u jačkarnoj izvedbi Saraje Hauptmann, Katarine Ehrlich i Didija Jurkovića. Za drugu polovicu otvaranja je onda preuzeo narašćaj tančeni parket. Publiki su mlade tamburašice i tamburaši pokazali dijele tanca Mi Uzlopci. Pri ovoj tančenoj predstavi su obadvi narašćajne grupe nastupale skupa. Dokle su starji jur nekoliko put otvorili tamburaški bal u Uzlopu i su jur poznali okolnosti, je ovo za mladje bila premijera. Osam divičic i dičakov se je naime stoprv u septembru ovoga ljeta pridružilo novoj narašćajnoj grupi i su počeli učiti tamburanje.

S prvim valcerom, koga su svirali PAX-i, je oficijelni blok bala bio mimo i počeo zabavni dio. Gosti su jur željno čekali da moru konačno osvojiti tančeni parket, tako da se ov i tako friško nije spraznio. PAX-i su prezentirali šarolik miks poznatih gradišćanskih jačak i hrvatskih šlagerov i tako ispunili brojne muzičke želje od strani publike.

Polnoćno presenećenje i tombola

Oko polnoći su se gosti ali opet sjeli za svoje stole. Onda je naime stalo polnoćno presenećenje na programu, ko Tamburica Uzlop svako ljeto posvećuje drugoj temi. Ljetos je to bila „džungla” s muzikom poznatoga Disney klasičara Knjiga o džungli (Das Dschungelbuch). Muziku je i ljetos opet aranžirao Jivac Krupić.

U okviru polnoćnoga presenećenja, ko je zavježbala Ljuba Sinovac, su tako divojke začarale sa svojimi tančenimi koraki, opice su osvojile tančeni parket, lovile su metulje a kača je zapeljala istraživačice i istraživače sa svojim jačenjem. Zaglušale su tako na primjer poznate filmske melodije kot I wanna be like you, Trust in me i The Bare Necessities (Probier’s mal mit Gemütlichkeit), s kimi je Tamburica Uzlop opet jednoč dokazala mnogovrsnost korišćenja instrumenta tamburice kot i tamburaške muzike.

Prije nego su se zatim opet skrbili PAX-i sa svojom muzikom za veselo i raspušćeno raspoloženje i zabavljali goste do ranoga jutra, naravno tombola nije smila faliti. Prva nagrada, i to wellness-bon u vridnosti od 500 € je pri tom išla u sridnje Gradišće. Gdo ljetos moguće nije imao veliku sriću kod tombole, ta more svakako dojduće ljeto opet pokusiti. Kljetu će se bal Tamburice Uzlop održati naime 22. novembra, i to jur po 30. put.

