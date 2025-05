I ako smo govor o budžetu jur slušali pred dvimi tajedni, Zeleni su sad bili prvi i ćedu vjerojatno ostati jedini, ki su se dali natentati, da se kritično postavljaju prema planom šparanja kod narodnih grup.

Da će se kako-tako smanjiti podupiranje za narodne grupe, se je moglo jur u marcu ovoga ljeta naslutiti, kad je bilo podiljeno znatno manje pinez iz lonca za interkulturno podupiranje nego u prošloj periodi. Dokle je Savezno kancelarstvo argumentiralo, da molbe ne odgovaraju očekivanom kvalitetu, moralo se je pitati, zač su projekti, ki su ipak bili primljeni bili smanjeni djelomično za polovicu i već. Peljačica odiljenja za narodne grupe Michaela Brunner je ončas rekla, da sve ovisi o konsolidaciji budžeta, koliko će se ljetos isplaćati. Najkasnije sad je jasno, da tih manje isplaćenih pinez u loncu interkulturno neće se pojaviti u neki drugi lonci.

2021. ljeta je prošla vlada – a Narodna stranka i Zeleni se u svoji govori još uvijek diču s tim – „podupljala” subvencije za narodne grupe. Pred tim skoro 30 ljet nije bilo nikakovoga povišenja. Jedan rezultat toga „izjednačenja na inflaciju“, kako bi to zvali aktivistice i aktivisti je na primjer mogućnost pomladjenoga tima Hrvatskih novin. To je bilo pred četirimi ljeti. Odonda se je vridnost tih subvencijov barem smanjila za 30%, novi budžet špara kod narodnih grup 5-6% ovisno o tom koga se pita. Nije ada već daleko, dokle su narodne grupe opet na stanju pred „podupljanjem“.

5% zvuči malo. Polag Zelenih će se 2026. ljeta smanjiti podupiranje za kih 600.000€. To je cirka to, ča dvoja hrvatska najpodupiranija društva, HKD i HKDC dostaju na ljetu iz lonca za narodne grupe. Pravoda se neće jednomu društvu skratiti sve, ali financiranje društvenoga djelovanja nastat će opet sve teže.

Ministar financije Marterbauer nas je prilikom svojega govora o budžetu kanio osvidočiti o tom, da je to sveaustrijski projekt šparanja, ko je potribno. Savezna vlada kani 2026. ljeta šparati kih 8,7 milijardov eurov neto, 600.000 eurov je jako mali dio, moglo bi se reći još i nećutljivi dio toga budžeta. Argumentacija kakove solidarnosti cijele Austrije za skupni cilj ušparanja pinez je lažna. Solidarnost naime ne znači, da se oduzima manjinam, marginaliziranim grupam, ki su inako jur dokazano nepoštovane. 600.000€ bi se moglo lako najti na kakovom drugom mjestu, kade skraćenje nima takove posljedice za jednu grupu. Sad će neki reći, da to uopće nije bilo namjerno, da se morebit nije mislilo, da se skraćenja u Saveznom kancelarstvu tiču i narodnih grup. To je znak, koliku vridnost imaju narodne grupe. Polag budžeta zanemarujuću.

Ča su posljedice ovakovoga političkoga postupanja? Koncem konca nestajanje narodnih grup u Austriji.