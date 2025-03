Prošli petak je Kuga priredila vernisažu trih umjetnic iz regije, od toga dvi gradišćanske Hrvatice. A i muzički su ov večer oblikovale samo gudašice.

VELIKI BORIŠTOF – Malo produženo se Kuga spominje Dana žen. Čisto ženski sastav umjetnic se je u petak zvečera 21. marca prezentirao u Kugi. Danica Farkas i Sonja Melchart-Ledl su izlagale svoja djela a prezentirana su i djela pokojne Kristine Kornfeind, a mladi ženski gudački kvintet muzičke škole u Gornjoj Pulji je muzički oblikovao ov večer.

Dvojezično su kroz ov večer peljali Gerlinda Stern-Pauer i bivši peljač Kugine galerije Manfred Leirer. On je u okviru razgovora svakoj ženi postavio dvoja pitanja. Kot prvu je predstavio Filešku Danicu Farkas. Samouka se jur cijeli život bavi moljanjem, stoprv u zreliji ljeti ima sada i časa, da se sve već posveti ovoj strasti. A to čini kada je u Filežu, jer pri djelu u Beču za to nima vrimena. A fali joj onde i priroda s kom je jako povezana. Počela je s akvareli i u medjuvrimenu pokušava i druge tehnike. Tako izlaže ak- varele sa seoskimi motivi isto tako kot i slike velikoga formata kade koristi ornamentske oblike i u zlatu na primjer riči „Vjeruj u ljubav”.

Dojduća umjetnica je bila Gornjopuljanka Sonja Melchart-Ledl, učiteljica za likovnu umjetnost na gimnaziji u Gornjoj Pulji. A ovo zvanje je za nju najveća kočnica za umjetnost. Jer samo onda ako zna da ima čuda časa ide u svoj atelje u pivnicu, ki je ali jako vidan, i onda pred svim s akrilom molja. Čudakrat se u nje slika more najti morje.

Treta umjetnica je bila pokojna Kristina Kornfeind ka je pred jednim ljetom umrla (17.3.) i nju je zastupala najmladja sestra Marica. Ovde je Leirer predstavio i posebnu gvaš tehniku, kade se molja jako gustom i debelom farbom. Kristina je doživila brojne višine i doline na svojem životnom putu, a to se vidi i na šarolikosti slik – od veseloga šaroga ča do škuroga tajnovitoga. Marica se je spomenula, da je jur od ranih ljet Kristina svenek bila jako zainteresirana na slikanju. Tako je ova jako kreativna osoba i protiv volje roditeljev išla u keramičku školu u Štumu.

Kćer Kristine Konrfeind je teško bolesna prez šanse na vračenje. Tako pomažu sestre umjetnice pri upravljanju umjetničkoga jerbinstva. A dohotkom ove izložbe kanu podupirati kćer umjetnice. Isto tako se moru kupiti i eksponati ostalih umjetnic. Cijene iznašaju med 100,– do 1.200,– eurov.

Muzički je ov večer oblikovao gudački kvintet školaric Martina Kočiša od muzičke škole u Gornjoj Pulji. Predstavile su četire kusiće Jožefa Haydna, Georga Filipa Telemana i Johanna Pachelbela. Na želju Kuge su samo divojke nastupile prez junakov ki bi obogatili ov sastav. Ema Kornfeind je igrala čelo, a na gusla su bile Hyewon Youm, Olga Rupp, Jelena i Franziska Kočiš.

Izložba je otvorena do Majkinoga dana, do 11. maja.

Kristijan Karall