Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Barani ćedu u decembru imati mogućnost upoznati zanimljive ljude – znamda je i novi ljubavnik med njimi? ☘ Posao/uspjeh: Za vaše ideje i inovativne strategije ćete ov misec dostati pozitivan feedback. ♥ Zdravlje: Veli se, da je šport važan za produktivnost. Znamda moru i Barani o tom profitirati...

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Biki ćedu u decembru staviti velik fokus na romantiku. Približuje se Božić - to more dodatno jačati bikovu ćutilnost. ☘ Posao/uspjeh: Vratite se ugodnijoj djelatnoj brzini - kvaliteta Vašega djela ipak neće trpiti, nasuprot! ♥ Zdravlje: Biki uživaju u hladni temperatura. Konačno se morete malo odmoriti...

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Zanimljivi razgovori Vam moru otvoriti nove ljubavne sfere. Predbožićni čas Vam nudi dost mogućnosti za to... ☘ Posao/uspjeh: Pojaviti ćedu se promjene na poslu. S malo šikanosti moru Dvojke ali jako dobro profitirati... ♥ Zdravlje: Osebujno sad u hladnoj dobi ljeta je važno da poslušajte na Vašu intuiciju. Tako ćete imate i manje zdravstvenih poteškoć.

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Skrbite se sada u decembru pojačano za Vašega partnera. On triba Vašu blizinu i podupiranje... ☘ Posao/uspjeh: Neki kolegi tribaju Vaš savjet u uredu. To će jačati i medjusobno zprijateljstvo na poslu. ♥ Zdravlje: Raki ćutu veliku nervoznost u decembru. To se upti i na Vašem psihičnom stanju.

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Vaša ljubavna veza će se u decembru jačati. To more pred svim i kod još mlade ljubavi pomoći... ☘ Posao/uspjeh: Lavi imaju dobru ćut za nove trende. To se osebujno cijeni na poslu, jer se more tako povišiti promet (Umsatz). ♥ Zdravlje: Ča se tiče zdravlja, su oroslani na solidnom stanju. Svenek bi moglo biti bolje - ali gdo se kani tužiti?

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Ča se tiče nove ljubavi, su divice momentano skeptične. Pokažite malo hrabrenosti i inicijative! ☘ Posao/uspjeh: Morete biti gizdavi na Vašu koncentraciju, drage divice! U decembru more Vam ova sposobnost pomoći pri naprijedovanju... ♥ Zdravlje: Divice su jako sućutljive. Problemi Vaših prijateljov moru friško uticati na Vaše zdravlje...

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: U decembru ćedu za vage najednoč bivši ljubavniki opet nastati zanimljivi... ☘ Posao/uspjeh: Vaš pozitivan karakter more u decembru pomoći obajti svadje i nesporazume na poslu. ♥ Zdravlje: Prije nego se počne novo ljeto, je važno da se lučite starih problemov. To je osebujno važno za Vaše zdravlje!

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: U decembru ćedu škorpioni ljubavni život osebujno intenzivno doživiti! ☘ Posao/uspjeh: Ov misec se morete dobro upustiti u nove izazove i zadaće - tako morete friško najti odgovarajuća rješenja! ♥ Zdravlje: Hladne temperature moru škorpione u decembru izmučiti. Nekate podcijeniti zimsko vrime!

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Jur je stara doba da se zalažete već za Vašega partnera. Borite se za Vašu ljubav – isplatiti će se! ☘ Posao/uspjeh: Sfali Vam motivacija i veselje... Jur duglje premišljavate pojti novim poslovnim putem - ste dost hrbari za ovu važnu odluku? ♥ Zdravlje: Privatni i poslovni poteškoći moru biti jako izazovni. Gibajte se već na friškom zraku, to će Vam pomoći zahadjati s ovimi pro- blemi.

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Budite pažljivi, dragi jarci! Svakudir more čekati Vaša nova ljubav – s njom ćete moguće prebaviti i Božić! ☘ Posao/uspjeh: Vaša svist za dužnost je u decembru zvanaredna! Kanite naprijedovati u Vašoj karijeri? ♥ Zdravlje: Nekate zabiti, da kočtoč tribate i malo časa za Vas same... Načinite si veselje i pofrgunajte si ča!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Dosadna ljubavna svakidašnjica trapi vodenjake u decembru. Kako bi mogli obajti ov problem? ☘ Posao/uspjeh: Vaše ideje na poslu su važne za napredak novoga projekta. Poufajte se i osvidočiti Vaše kolegice i kolege! ♥ Zdravlje: Nemir Vas prati u dvanaestom misecu. Pokusite se odmoriti i najti malo mira u ovom stresnom času.

Ribe 20.2. – 20.3.