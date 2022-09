Od 22. do 25. septembra se je ljetos održao Dan mladine u sklopu Ulične fešte u Beču. Uz poznati program na ulici pred Hrvatskim centrom je Dan mladine doprinesao med drugim diskusiju, silent disco ili kino za završetak.

BEČ – Zač ili Zač stopr sada? To su bila najveć postavljena pitanja, ka su se čula unajpr, toliko različna su bila mišljenja o održanju ove najdraže hakovske priredbe u „glavnom gradu“ gradišćanskih Hrvatov. Dugo nije bilo poznato, kade će se ljetos održati Dan mladine. Hakovci su naime još lani bili raspisali priredbu za sjeverno Gradišće. Kot su sami priznali, imali su poteškoće najti partnere, ki bi jur bili u ovom ljetu pripravni organizirati ovu običnu trodnevnu priredbu. Stopr kad se nigdor nije našao je pala nova odluka ili kot je rekla glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak Karall u Beču: Nije škode prez hasni. Moralo se je ča stati, da bude Dan mladine po prvi put u Beču. Jasno je bilo, da se ova priredba ne more 1:1 presaditi, ali veseli ju, da se more graditi na tom, ča veže društva. HAK je naime sa svojim krovom Hrvatskim centrom u Beču imao sriću i friški back-up plan, kako kratkoročno ipak ponuditi program za ljubitelje ove priredbe. A i hakovci su se, čim su se u ljetu odlučili za ovu varijantu, sve već i već sprijateljili s ovom idejom. To je i istaknuo predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba, Aleks Vuković, u svojem govoru pri otvaranju,

četvrtak navečer. Skoro svi hakovci i veliki dio hrvatskih študentov prebavi najveć vrimena u Beču, za daljnji veliki dio je Beč glavno prebivališće. Ne zaman se veli, da je Beč najveće selo gradišćanskih Hrvatov.

Četvrtak u klub

Dan mladine se je ljetos ada održavao u sklopu Ulične fešte, a hakovci su mogli nadodavati svoje točke programu. Gradska okolica sa svimi lokali je naravno nudila čisto nove mogućnosti za ovu priredbu. Uličnu feštu su si hakovci produžili za četvrtak. Pozvali su na clubbing u klub rhiz pod bečkom podzemnicom. Onde su rapper Kandžija i elektropop-duo Nipplepeople oduševili i zapalili publiku. Klub rhiz je bio odličan izbor za takov prvi pokus. 150 ljudi more u ovom klubu svečevati, a prilično toliko ih je i bilo, ki su se vani razgovarali, a unutra tancali kroz noć. U prvom rezimeu veljek drugi dan u razgovoru na Uličnoj fešti su si svi bili složni. Ovakova vrst priredbe se triba ponoviti.

DM x Ulična fešta

Konkurencija za Dan mladine petak je ljetos ipak bila velika.

Ne samo u Beču se je naime nudio zanimljiv program, nego i Hrvatska noć u Pinkovcu i izložba prilikom 40 ljet KUGA je prošli vikend pobudilo zanimanje u gradišćanskohrvatskoj sceni. No ipak moru organizatorice i organizatori gledati najzad na uspješni a pred svim i jako dobro pohodjeni ulični dio, a to petak i subotu ovoga Dana mladine, ki je istovrimeno bio i prvi dan obljubljene ulične fešte Hrvatskoga centra.

Iako su neki na početku bili moguće malo skeptični ča se tiče ove simbioze, su sumlje bile prez uzroka. Otpodnevi i večernji program priredbe su povukli brojne pohodnice i pohodnike u bečansku Schwindgasse, ki su od prve minute uživali atmosferu i ponudu fešte – iako to nisu bile „klasične“ otpodneve programske točke Dana mladine, kot ganjke, športske aktivnosti i šalne igre, ke su čudami naučni od časa pred koronapandemijom. A i za druge, vjerojatno važnije aspekte Dana mladine, kot upoznavanje novih ljudi, peljanje zanimljivih razgovorov, sklapanje novih prijateljst i uživanje skupnoga časa je ova priredba nudila obiljno mjesta i mogućnosti.

Zvana toga su fotoboks i različni štandi, kade su se gosti mogli informirati i nabaviti različne stvari, bili ljetos dobra alternativa da se krati čas do večernjih koncertov i zabave. U petak su Piplići pokazali njevo tančeno znanje i razveselili stare i mlade. Nje je slijedio zbor Otvorena srca pod peljanjem zborovodje Giuseppa Terza. Oni su prezentirali publiki šarolik miks hrvatskih ali i internacionalnih jačak. Zatim su slijedili koncerti: Aurora Saxophon Quartett je otvorio večernji muzički program. Lole, BasBariTenori i Duo Käsetoast su onda s poznatimi hrvatskimi jačkami iz njevoga repertoara bili vrhunac večera.

S tim ali večer još dugo nije bio na kraju. Program se je nastavio u nutarnji prostorija Hrvatskoga centra s takozvanim Silent disco. Namjesto glasne muzike, su gosti dostali slušalice s kimi su mogli slušati dva muzičke kanale. Na prvom su se igrale engleske, na drugom hrvatske zabavne jačke, ke su ljude animirali za tancanje i raspušćeno svečevanje. A još daleko po polnoći su pohodnice i pohodniki Dana mladine x Ulične fešte uživali večer, odnosno jutro, i se dobro zabavljali.

Slična je situacija bila subotu. Iako se vrime već nije tako velikodušno pokazalo kot u petak, se je i od subote napodne punila Schwindgasse s novimi i jur poznatimi obrazi. Med postavljenimi klupi i štandi su dica mogla uživati dičji program, a odrašćeni su se mogli uz dobro staklo vina i jila pominati i družiti. Kot su u petak tancali piplići, je u subotu nastupio Slovački folklorni ansambl za dicu, mladinu i študente Rozmarin iz Beča. Oni su u svoji šari nošnja i brzimi koraki začarali publiku. Od kasnoga otpodneva su gosti onda mogli i uživati živu muziku. Obetežane Čunovske bećare su kratkoročno zastupili novoosnovani Gauženjaki, ki u Centru isto i probaju. Glazbenica Mira Perušić je za nje nastup pred Hrvatskim centrom proširila nje program na hrvatskom jeziku, pratila sebe na klaviru i je s nje loop-stacijom pretvorila nje glas u zmožan zbor. Zaokvirili su program dvi grupe, Käsetoast i Nikva, jednoč dvi gitare, jednoč gitara s guslami. Obadva nastupi su oduševili. Nikva je prezentirala svoj program jur u pivnici, kade se je nastavilo svečevanje.

Nedilju upoznati grad

Da se u Beču ništ ne more otkriti, se zaistinu ne more tvrditi. Turistički vodič Marko Iljić nudja u svojem programu i razgledivanje „hrvatskoga“ Beča. Ovakovu turu kroz Beč je Hrvatski centar ponudio u nedilju otpodne.

Već nego tri ure se je šetalo po nutarnji kotari i upoznalo zgrade i kuriozitete povezane s hrvatskom kulturom i poviješću. Kot je rekla Gabriela Novak Karall u kratki pozdravni riči, je bilo zanimanje za ovakovom turom veliko i Hrvatski centar namjerava redovito ponuditi ovakovo razgledivanje.

Hakovci su završili četvrti dan u Topkinu u šestom kotaru. Malo surealna zombi-komedija Posljednji Srbin u Hrvatskoj završila je četverodnevno djelo hakovcev i bila je još jednoč prilika za srčeno smijanje. U Hrvatskom centru su medjutim na tradicionalan način s mašom i agapom završili uspješni vikend.