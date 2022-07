Stigao je čas ljetnoga odmora. Za neke jur malo ranije, za neke stoprv sada ili još kasnije. Zahvaljujući mladim snagam u uredničtvu HRVATSKIH NOVIN i pokidob tiskara isto djela i prik ljeta i HRVATSKE NOVINE moru izajti kroz cijelo ljeto bez da bi prekinule izlaženje za dva ili tri tajedne u sredini ljeta. Tako drage štiteljice i štitelji, ćedu HRVATSKENOVINE i u ovi najvrućiji tajedni ljeta dolaziti k vam (iako znamda u malo skraćenom i smanjenom obliku), dokle po ljetni prazniki opet krenemo punom parom i snagom.

Vrlo zanimljivo će biti, kako će u jeseni pojti dalje s koronom, ča će biti moguće i će li biti opet ograničenj ili znamda još i zaključanj? Ćedu li ljudi opet izlaziti, kako su to

činili koč ili ćedu biti ipak malo suzdržaniji i preplašeni i ćedu li se nadalje bojati zaraze i živiti u strahu onda jur Bog zna ke varijante koronavirusa? Iskustvo pred ljetom nam je pokazalo, da još nismo onde kade smo bili pred koronom. Iako su krenule priredbe širom Gradišća i s ove i s one strane granice, a takaj i u Beč u još se jasno ćuti rezerviranost ljudi da bi pohodili priredbe, družili se s drugimi i uživali u opušćenoj atmosferi. O razvitku situacije i okolnosti u vezi s koronom će ovisiti, kako ćedu našadruštva dalje planirati svoje djelovanje u jeseni i u zimi. O broju očekivanih ljudi, gostov naime ćedu do neke mjere ovisiti i opseg programa.

Veliki hrvatski dogadjaji nas čekaju s predvidjenim trodnevnim hrvatskim shodišćem u štajersko Celje i s brojnimi grupami ke ovim povodom piše hodočastu u ovo marijansko svetišće.

Druga divovska priredba će biti dvodnevni Žabljak u Gerištofu, ki je utemeljen kao „Woodstock tambure“. Ovde očekuju tamburaše i muzičare, a naravno i publiku iz svih dijelov Gradišća.

Onda kratko po tom jur slijedi dvodnevna ulična fešta Hrvatskoga centra pred domaćom zgradom u Schwindgasse 14 u 4. bečkom kotaru, kade se tradicionalno okuplja puno naroda uz šarolik kulturni i zabavni program.

Kuga će isto štartati sa svojim jesenskim i zimskim programom kako i Hrvatski centar, a velik upitnik su nadalje hrvatski bali na čelu s velikim 76. po redu Hrvatskim balom u bečkom Parkhotelu Schönbrunn, ki je najavljen za 21. januara 2023. ljeta. Ali se to tiče i Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, ko organizira dva velike bale u zimi — na sjeveru i na jugu.

Uza to još brojna druga dogadjanja po naši seli, tako na priliku i opširno spominjanje na 450 ljet od doseljenja Hrvatov u Novo Selo, u vezi čega publiku još čeka dvodnevni simpozij i velika folklorna priredba s Hatskim kolom i folklornim ansamblom Kolo-Slavujem i kulinarskom feštom krajem oktobra o. lj. A kamo li sve one priredbe za ke još niti ne znamo.