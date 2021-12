Na YOUTUBE-kanalu HKD-a u subotu, 19. decembra — na mjesto predvidjenih nastupov brojnih muzičkih domaćih grup uživo na pozornici u KUGI, ča su korona mjere onemogućile — smo mogli biti svidoki povijesnoga muzičkoga pothvata, kakovoga još nismo imali u našoj domaćoj hrvatskoj muzičkoj sceni niti u Gradišću niti u Beču: Fenomenalni i genijalni snimateljski tandem Tom&Hawk (Tome Janković: zvuk i Filip Hauck-Tyran: slika) u studiju p6 u Hrvatskom Jandrofu su producirali muzički sampler s ukupno devet muzičkih grup, od kih su neke zaista i rock-bendi. Snimili su na video njeve nastupe na pozornici u Velikom Borištofu u KUGI i to emitirali na zgora spomenutom YOUTUBE-kanalu. Tim se to i svenek i svaki čas ponovno more pogledati i uživati u ovoj produkciji, projektu HKDa, ka je kako se ufamo, putokaz u budućnost naime kako bi mogli nastaviti, i čim!

Na početku biše ta zemlja prez imena, prez identiteta i glavnoga grada. Sve se je to moralo izgraditi u ovih 100 ljeti. Gradišće je nastalo po katastrofi Prvoga svitskoga boja i bili su slabi izgledi za budućnost. Čuda ljudi je našlo u Ameriki novi dom. Hrvate na ovi prostori su podilili na tri države. Naši praoci su se morali naučiti novi službeni jezik, ki je sad bio najednoč nimški. Po katastrofi Drugoga svitskoga boja je bio opet novi početak s novimi okolnosti i izazovi. Premda situacija po Drugom svitskom boju ni bila lahka se je ipak ugodalo transformirati Hrvate u Gradišću u jedno moderno društvo.

Jedan lipi primjer za takovo moderno društvo su ovi „Krowodnrokeri“ ki slijedu gradišćanski i svitski trend: Bruji, Elektrikeri, ftm-TRIO, Kacavida, Lole, Panonix, Pax, Turbokrowodn i Zetori. Ovako piše Stanko Horvat, predsjednik HKD-a, ujedno i nosač o voga projekta, ki je svojim iznimnim zalaganjem ostvario Tome Janković i producirao CD »Korowodnrock«.

Na ovom najnovijem nosaču zvuka morem najti sljedeće muzičke grupe:

BRUJI: Klaus Bittner (bub), Rudolf Karall (git), Werner Karall (bas), Toni Perušić (keys), Joško Vlašić (vok) su osnovani 1980. ljeta u Velikom Borištofu kot nasljedniki njevoga preteče covergrupe The Brew, ka je tokom 1970-ih ljet uplela u svoj zabavni programi jačke bendov kot na primjer Bijelo Dugme, Bajaga, Dubrovački trubaduri i dr. Tada se je med hrvatskom mladinom u Gradišću počela zbudjati svist za svoja prava kot austrijska manjina. BRUJI su svojom prvom LP-pločom »Gemma Krowodn schaun« zaboli u otvorene rane hrvatske manjine u Gradišću: Zač nisu manjinska prava iz državnoga ugovora ka su u ustavnom rangu republike Austrije ispunjena? Zač se sve već zgublja hrvatski jezik? Zač je Hrvat:ice sram za svoje porijeklo? Zač tamburaške grupe prodavaju svoju muziku a istovrimeno ništa ne djelaju protiv asimilacije?

ELEKTRIKERI: Marko Blažeta (git, vok), Nikola Zeichmann (bas, vok), Luka Zeichmann (git, vok), Mihael Schreiber (bub) veli o sebi „Mi nismo lipi, ali mi smo glasni!“ S ovom izrekom ELEKTRIKERI obično stupu na pozornicu i pak raskinu ča nek ide. Sviraju „Krowodnrock“ u muslavom i tvrdom obliku, ki je ovjekovječen na debitantskom albumu »šokTherapie«. Osnovani su 2003. ljeta u okviru rock- i pop-djelaonice u KUGI. S početka su bili jasno inspirirani od BRUJEV ali i od punk i grunge muzike 90-tih ljet. Kašnje su se stilistički kretali čim već u vlašćem ekstatičnom rock-soundu, ki slušatelje čudakrat otpelja u psihodelične sfere. A to pravoda na hrvatskom. Kvartet iz sridnjega Gradišća je odlikovan Kulturnom nagradom Hrvatskoga centra u Beču za 2010. ljeto »MINI METRON« nagradom 2010. ljeta.

FTM-TRIO: Martin Wagner (keys), Tome Janković (bas, vok), Rainer „Ferdl“ Šumić (bub): Iako su samo tri muzičari na pozornici se čuje širok muzički repertoar ovih trih muži (Stinjaki, Hrvatski Jandrof i Uzlop).

KACAVIDA: Zrinka Reiter-Kinda (vok), Katarina Kinda (vok), Florijan Pauer (git), Konstantin Vlašić (git), Marin Berlaković (bivši bas), Kristof Paulič (bivši bub), substitute: Nikola Zeichman (bas), Nikolai Borota (bub). KACAVIDA, rock-pop grupa, je svojimi jačkami, ke su dijelom sami komponirali a dijelom i preuzeli od drugih grup, stvarali raspoloženje najviše klase, kot se to dostoji za pravi party. Njeve vlašće jačke su pune ćuti i emocijov, ke izražavaju uz pomoć kritičnih tekstov.

LOLE: Patrik Buranić (bis, vok), Radoslav Janković (brač, vok), Jurica Maász (brač, vok), Emanuel Buranić (čelo), Kristijan Jambrić (kontra, vok), Štefan Jambrić (bas, vok). Ovi veseli bećari iz Mjenova, Hrvatskoga Jandrofa i Čunova u toku minulih 15 ljet su bili u stanju razveseliti i razbećariti ljude uz pratnju tambure. Ovi sini i nećaki poznatih tamburašev i muzičarov u povijesnom Gradišću usko su bili povezani s domaćimi Tambećari ki su bili takorekuć fundamenat, na kom su LOLE gradili svoju karijeru.

PANNONIX: Robert Balašković (keys, vok), Ana Balašković-Tkauz (perkusija, vok), Bernd Balašković (git, vok), Andreas Benčić (bas, vok), Sigi Hajszan (git, vok) i Dominik Talijan (bub, vok). Grupa jur postoji od 2007. ljeta. Po vlašćoj definiciji sviraju „croato-pop i više“, to znači, da uz pretežno hrvatsku sviraju i englesku kot i nimšku muziku. Nastupaju pretežno na seoski zabava, bali i veselji širom Gradišća.

PAX: Feri Fellinger (keys, vok), Franci Jambrić (bas), Franz Kröpfl (bub, vok), Kristijana Ujkica (vok), Marija Alač (vok), Berti Kuzmić (git, vok), Tome Janković (git, vok). Osnovali kot grupa, ka je svirala na svi vrsti zabavnih priredab (fešte, kiritofi, veselja, bali, festivali,…), i ča do danas je ostala maksima njevoga djelovanja — zabavljati i razveseliti mlado i staro na vrlo visokom nivou, a pri tom sami doživiti veliko veselje i zadovoljstvo. Snimila su 2 LP-ploče, 3 singlice i 2 CD-e a prilikom 40. obljetnice 2018. izdali su dupli CD »Pax History« sa snimkami iz 40 ljet!

TURBOKROWODN: Florijan Pauer (git), Justin Ramon Kodnar (keys, vok), Tomas Kröpfl (bass), Mihael Schreiber (bub), Marko Blažeta (git, vok), Mario Gregorić (git, vok). Oni sviraju vruć, živi melodičan rock sa sridnjogradišćanskohrvatskim akcentom, ki karakterizira bend koga je formirao Frakanavac Fly (Mario Gregorić). Porijeklom iz Sridnjega Gradišća su TURBOKROWODNI razvili svoj vlašći način krowodnrocka — pravoda inspirirani od BRUJEV.

ZETORI: Tome Janković (bas, vok), Pavel Malý (keys, vok), Filip Tyran (keys, vok), Mario Meršić (bub, vok), Rudi Neumayr (git), Ruben Gludovac (git, vok). Ovo je skupina gradišćanskohrvatskih muzičarov iz Slovačke i Austrije. Bend se je formirao 2003. ljeta oko songwritera Borisa Jankovića i producenta Tome Jankovića. Dobitniki su naticanja Star Mladine (2003.), do sad jedinoga naticanja bendov med gradišćanskimi Hrvati. 2004. ljeta je izašao njev do sad jedini album »Tražim život«. Jačke „Slobodan“ i „Bezobrazan“ ke se najdu na ovom nosaču zvuka su nastale tokom 2004. ljeta i su do sad ostale neobjavljene.

KROWODON ALLSTARS: „Novo zutra“: muzika & tekst: Filip Tyran. Ova jačka je sigurno i vrhunac ove muzičke produkcije. Kako je pisao Ivan Rotter kao komentar po ovom virtualnom koncertu „ovo je nova himna gradišćanskih Hrvatov“. Na svaki način jačka i u svojem refrenu jako melodiozna i ide u uho, a je namjerno i tako komponirana, da ju moru svi jačiti — i zgora na pozornici i zdola u publiki. Jur moremo znatiželjno čekati prvi nastup ovoga KROWODNROCK ALLSTARS BENDA — kada će to biti, to je sada još prerano najaviti, nažalost.