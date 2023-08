1990. ljeta je stinjačka kazališna grupa po dugoj pauzi opet igrala igrokaze. Snimak kusića „Mio se mora ženiti“ su 14. august navečer prikazali brojnoj publiki u muzeju.

Stinjaki – Prikazanje filmov pod vedrim nebom je u ljetnom vrimenu obljubljena vrst priredbe. Od lani imaju i Stinjaki ovakovu vrst priredbe. U prelipom ambijentu seoskoga muzeja su na dan pred svetkom, pandiljak 14. augusta, prikazali prvi snimljen kazališni kusić stinjačke kazališne grupe. 1990. ljeta, kad su glumci ondašnje mladenačke Stubićeve grupe iz 1970-ih jur bili u svoji 30-i i 40-i ljeti su se opet aktivirali i po dužom pauzom opet stupili na pozornicu. Podupirao je je ončas farnik Branko Kornfeind, ki je za igrokaz Mio se mora ženiti napisao i završnu jačku. Ov novi početak kazališne grupe 1990. ljeta je Julius Zisser onda i ovjekovječio na kameri. 33 ljet kašnje je team oko Tomasa Grandića, Rozvite Staudinger, Dominika Talijana i Markusa Zieserla sada prikazao film na velikom platnu u stinjačkom seoskom muzeju.

Ukupno šest teatrov snimljeno

Tomas Grandić, strastveni sabirač starih dokumentov i materijalov, je lani po prvi put uz pomoć Hrvatskoga kulturnoga društva pozvao na ovakov filmski večer. Kot je povidao, je grupa u zadnjoj periodi igrala ukupno sedamkrat od 1990. do 2004. ljeta. Šest kusićev je snimljeno i digitalizirano. Ove kusiće namjeravaju sada svako ljeto po jedan pokazati. Ljetos je stao igrokaz iz 1990. ljeta na programu. „Miho se mora ženiti“ ili kako su to stinjački glumci rekli: „Mio se mora ženit“. Prošireni igrokaz nepoznatoga autora je smješćen u seljačkom društvu i na šalan način pokazuje, kakovu veliku ulogu igraju hektari i ljubav u žitku seoskih ljudi. Stinjački seoski muzej je i u drugom izdanju bio pun ljudi, ki su kanili viditi sebe same, svoje rodjake ili poznance 33 ljeta mladji. Team organizatorov skrbilo se je i za tjelovni dobrobit pohodnikov. Ljudi su se mogli okripiti s jilom i pilom, a pred i po filmu i za vrime pauze zabavljali su je tamburaši Bahetaši iz bliže okolice. Kot se čini funkcionira koncept filmskih večerov. I ovo ljeto je ovu ponudu primilo velik broj ljudi svih starosti. Jedni su došli da se spomenu tih kazališnih vrimen, drugi još i nisu bili na svitu pak su po prvi put vidili, kako je stinjačka kazališna grupa igrala.

