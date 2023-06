Lipgloss je do sada bio vjerni prijatelj u slučaju da su bile bliskajuće usnice u pitanju. Novi trend, naime ulje za usnice, će ljetos ali preuzeti ovu zadaću!

Čim se dižu temperature u protuliću je čas, da se izramaju mutni ruži, prez sjaj i se izvadu na mjesto toga lipglossi ki prouzrokuju usnicam ta posebni glow, o kom je tolikokrat govor. Ada, ne samo koža i vlasi se moraju svititi nego, pred svim sada u ljetni miseci, i usnice! Ljetos se je zato, ča se tiče usnic, pojavio novi trend: Lip oil, ada ulje za usnice. U prispodobi s lipglossom ima ovo posebno ulje pred svim jednu veliku prednost, i to, da njeguje usnice. Suhe i popucane usnice tako pripadaju ada prošlosti.

Ovisno od potriboćov kože i usnic se moru koristiti različne varijante ulja za usnice. Moru se najti na primjer proizvodi s medom ili hijaloronom. Zvana toga postoju i ulja s visokim zaštitnim faktorom od sunca, tako da se ne triba dodatna njega na sunčani i vrući dani. A gdo se ne kani potpuno odreći pofarbanih usnic, postoju i ulja za usnice s partikula u različni farba.

Lip liner i Lip oil – Principijelno, prem svih trendov i savjetov, postoju dva logori: Oni ki samo nosu ruž, i oni ki prisežu na lipgloss. Za protuliće i ljeto 2023. se je sad pojavio beauty-trend, ki povezuje ove dva produkte u jednom načinu šminkanja.

Koristiti se mora zato naime lip liner, iako to naravno nije direktno ruž, kot i ulje za usnice. Ča na prvi pogled gluši neobično je ovu sezonu jedan od vrhunskih trendov u beauty sceni. Visoko pigmentirani lip liner u diskretnoj farbi je pri tom baza, na nju se onda pomaže ulje za usnice. Tako se ne samo kreira lip oblik usnic, nego pred svim i već strukture i dibine. Zvana toga se more s lip linerom staviti akcente, ki povećaju usnice i im more i dati već volumena.

Rezultat ove kombinacije je ada ljetni izgled, ki se more bez problemov nositi po danu kot i za večernji izlazak. A gdo kani imati još dodatni glamurozni efekt se more i odlučiti za žarke črljene i rozecke nijanse.

Diana Jurković