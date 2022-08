Uz svoj posao kot učitelj je aktivan na literarnom području sa svojim blogom, ali i med drugim na nogometnom igrališću kot igrač NZ Hrvati.

Profesor za hrvatski jezik mag. Ivan Rotter MA (Master of Arts in Business) navršio je 19. augusta 60 ljet života. Rotter je po studiju hrvatskoga jezika i športa na Bečkom sveučilišću podučavao na brojni škola u Gradišću, od toga devet ljet na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Borti a na zadnje jur 16 ljet na gimnaziji u Matrštofu. Rodjeni Gerištofac je pokrenuo internetsku stranicu za hrvatsko pjesničtvo, tzv. Ivanov blog, ča jur danas smatramo epohalnim djelom a u ovom ljetu i blog za Hrvatske novine s audio-zapisi.

Magistar fil. Ivan Rotter je pred kratkim uspješno završio masterski studij menedžment znanja na Stručnoj visokoj školi u Željeznu. Mastersko djelo je napisao o temi „Hrvatska nastava s open source softverom Mahara – metoda kompetencijskoga učenja jezika primijenjen/usadjen u slobodnom predmetu hrvatski na sekundarnom stepenu II kot »Hrvatski e-portfolio Gradišće« (HePB)“. Dodjela diplome je bila 20. jul. u Dvorcu Esterhazy u Željeznu.

Profesor hrvatskoga jezika i športa na gimnaziji i na trgovačkoj akademiji u Matrštofu Ivan Rotter je sa svojimi školari i kolegi imao platformu na internetu za učenje hrvatskoga jezika (e-learning, e-portfolio). Ov projekt, ki je prezentirao 27. septembra 2012. ljeta na Visokoj školi Gradišća u Željeznu, je nagradjen kao inovativan jezični projekt od Jezičnoga kompetencijskoga centra u Gra- zu (Spin-Sprachen innovativ, Spin-Datenbank, Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum Graz).

Ivan Rotter je aktivan u hrvatskom pokretu u Gradišću i je djelao i djela na različni jezični projekti (»Mali princ«, gramatika, pravopis, »Croatia liberata«, Portfolio Franc Rotter-Wordpress.com) a u novije u vrlo opaženom Ivanovom blogu. Pokrenuo je dostavu hrvatskih knjig za sniženu cijenu iz izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva kao posebne poklone-pakete za Božić a za vrime ovih ljetnih praznikov je pokrenuo ideju „Hrvatske knjižne ladice“ i je postavio prvu pred zgradom HŠtD-a u Željeznu Hotterweg 54 s ciljem da bude ovakovih ladic u čim već hrvatskih i dvojezičnih sel širom Gradišća.

Ivan Rotter sudjeluje takaj pri izdanji različnih hrvatskih društav. Tako svako ljeto lektorira Kalendar Gradišće Hrvatskoga štamparskoga društva. Najvažnije djelo mu je, kako je sām rekao, bilo uredjivanje sveska pjesam »Croatia liberata« njegovoga pokojnoga brata Franje Rottera (2002.) u izdanju HŠtD-a u Željeznu, za ko je izdavač odlikovan nagradom Slavić Društva hrvatsjih knji- čevnikov u Zagrebu.

Ivan Rotter je na gradišćanskohrvatski presadio »Maloga princa«, po cijelom svitu poznato književno djelo francuskoga autora Antoinea de Saint Exupéryja (HŠtD, 1998.).

Strastven je i dandanas još sportaš i nogometaš i je zadnja ljeta bio aktivan u Mjenovu a aktualno igra u rezervi NZ-a Hrvati u Velikom Borištofu, ki mu je postao druga domovina na vikende. „U nogometu je najvažnija sljedeća utakmica, ka se mora odigrati“ je rekao Rotter a to za njega nije pitanje mladosti ili starosti a nadalje živi po geslu „starih Rimljanov ki su nam pokazali ča je važno u životu: Panem et circenses (kruh i igre; po djelatnike djelaj, a na vikend igraj). Strastven je i biciklaš a jako rado voli i skakati u mrzlu ili još i ledenu vodu tako npr. u zimi u Najfeljtsko jezero – da bi otvrdnuo svoje tijelo, s kim se Ivan lako more miriti s dobro istreniranimi 20-ljetniki. Najsrdačnije čestitamo na jubileju i željimo sve najbolje. Živio!