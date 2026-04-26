Subotu, 18. aprila, kot i nedilju, 19. aprila, su šalni skeči stali u fokusu kazališnih predstavov u Trajštofu. Društvo „Živo srebro” je sastavilo šarolik program za mladje i starje gledateljice i gledatelje.

Trajštof – Prošli vikend je kazališna grupa Živo srebro, ka postoji od 2003. ljeta, iz Trajštofa pozvala na Šaru pozornicu. Svako ljeto po Vazmi priredjuju trajštofske glumice i glumci ove vesele kazališne predstave u čijem fokusu stoju šalni skeči. Tako je i ljetos predstavljeno opet ukupno osam kratkih igrokazov pomoću kih se je nazočna publika u prepunom seoskom farskom škadnju mogla srčeno nasmijati.

Na početku kazališnih predstavov je predsjednik Živoga srebra Petar Mogyorósi najprije pozdravio sve časne goste kot i sponzore i zatim dao kratak uvid u ljetošnji program. Med pojedinimi skeči je onda Julija Kornfeind dala pregled o sadržaju i ga i kratko skicirala na nimškom jeziku.

Šarolik kazališni program

Ukupno 35 glumic i glumcev je ovput sudjelovalo pri Šaroj pozornici. Da pri tom postoji i veliko zanimanje za glumu i kazališće od strani mladje generacije se je pokazalo u prvi dva skeči, za ke je stao narašćaj društva na pozornici. Dokle su dica predstavila povidajku Sniguljica, autora Ferija Sučića, su mladi prezentirali publiki jako modernu inscenaciju povidajke Pepeljuga i lipi princ. Obadvi kazališne igre s dicom su pri tom bile garancija za dobro raspoloženje i bili i tajni vrhunac ljetošnjega programa.

Po uspješnom početku su onda odrašćeni osvojili pozornicu i u dojdući šest skeči na šalan i duhovit način predstavili različne situacije svakidašnjice. Tako su Rozemarija Jakšić i Evika Karlić sanjale o Euromilijoni, Monika Herceg si je kanila kod Klare Palković naručiti Servis za čišćenje oblokov a Na baru su čekali Bijeli špricer (Emanuel Ivanović), Aperol špricer (Petar Mogyorósi) i Vodka Red Bull (Matijas Vajković) po pandemiji na duge party noći. Na kauču su Katrin Stalanić i Lukas Kornfeind zatim prikazali posljedice suboptimalne komunikacije hižnoga para a u skeču Telefon-shop su Jasna Bogdan i Karolj Palković dali pregled o telekomunikaciji i mobiteli odnosno telefoni u prošlom stoljeću.

Konac ere

Sa zadnjem kusićem ovih večerov U ordinaciji – Bare, Mare i Reza se je ljetos završila i glumačka era: Obljubljene „klandre” kazališnoga društva Brigitte Unger, Helga Schicker i Gratiana Harnisch su ljetos po zadnji put stale na trajštofskoj pozornici. Ljeta dugo su se one sa svojim skečom o stereotipičnih žen, ke ogovaraju cijelo selo, skrbile svenek za „šlag na torti” trajštofskih kazališnih predstavov.

S ljetošnjem izdanjem Šare pozornice su se iskušene glumice oprostile u zasluženu glumačku mirovinu, iako je publiki nevjerojatno žao da njih već neće viditi na pozornici. U ordinaciji je pri tom bio ali poseban izbor za završni nastup glumic: Ov skeč je naime uzlopska autorica Monika Šumić osobito za ove tri glumice napisala. S tim se Trajštofkam nije samo napisala „vlašća” kazališna igra, nego se je na ov vikend i samoj autorici dalo veliko priznanje. Šumić, ka se je za doživotno vrime zalagala za hrvatski jezik i bila vjerna pohodnica priredbov trajštofskoga kazališća, je naime lani u jeseni umrla.

Svoje oduševljenje je publika na kraju Šare pozornice izrazila s burnim aplauzom, a znatiželja je jur sada velika, ki skeči ćedu se u dojdućem ljetu predstaviti!

DJ