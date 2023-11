Hrvatski večer u Kugi je nudio šarolik spektar početo od tamburaškoga kola ča do hrvatskih hitov. Uz splitsku jačkaricu su zabavljale brojnu publiku i mjenovske Lole.

Veliki Borištof – Dugo je bio poznat termin i brojni navijači su teško čekali 18. novembar i nastup Jelene Rozge u Kugi. Večer su prilično točno počele mjenovske Lole, ke su pripravile miks poznatih i zabavnih jačak da pripravu publiku na nastup zvijezde iz Splita.

Dvorana se je friško napunila i Lole su jačkami kot Otvor ženo kapiju, Madjarica ili Zastave skrbile za dobro raspoloženje. Većkrat su najavili Jelenu Rozgu, da bi opet produžili svoj nastup za daljnje jačke. Konačno je bilo tako daleko.

Jelena Rozga je došla i po kratkoj pregradnji je otvorila koncert s jačkom Bižuterija. Odmah je cijela dvorana, kih 600 ljudi, jačući pratila jačku. Rozga je po ovoj jački ponovila refren još jednoč samo s publkom, a ovakova ponavljanja su se tokom cijeloga večera čudakrat ponavljala.

Po malo već od poldrug ure prez pauze se je Rozga oprostila od publike. Navijači nisu kanili da bude koncertu kraj i burnim aplauzom pjevačicu zvali na pozornicu. To je i činila i neke muzičke želje ispunila. Skoro dvi ure je zabavljala sa svojimi vlašćimi jačkami na primjer Nirvana ili Ne pijem, ne pušim, jačkami grupe Magazin Minus i plus ili Sve bi seke ljubile mornare, kade je jačila od 1996. do 2006. i zabavnimi hiti kot na primjer Bolje biti pijan nego star ili Večeras je naša fešta, ku su si i Lole igrale.

A fešta je durala još dugo u noć, iako tako nije izgledalo. Po nastupu Jelene Rozge se je dvorana friško spraznila. Kad su počele Lole igrati su se postepeno vrnuli gosti i Lole su prez pauze igrali jedan dužičak blok ki je završio velikim zborom na pozornici. Lole su pozvali naime publiku da se njim pridruži i dojde na pozornicu.

Predsjednik Kuge i organizator ovoga večera se veseli uspjehu i si zna predstaviti da Kuga nastavi ovakovimi hrvatskimi večeri jednoč u ljetu.

Šef kuhinje Marko Zvonarić je za ov večer pripravio žemlju sa svinskim pečenjem. Druga varijanta je bila s mesnim sirom a treta su bili vegetarijanske kobasice.

Kristijan Karall