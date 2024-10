U južnogradišćanskom Pinkovcu je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću pozvalo na 12. festival klapov. Sudjelovalo je devet klapov iz Austrije, Madjarske i Hrvatske.

PINKOVAC – U medjuvrimenu spada festival klapov HKD-a jur u tradicionalne priredbe hrvatskoga kalendara. Jur po 12. put organiziraju priredbu o jačenju uvijek u drugom kraju Gradišća. Ov put je festival ovako došao u pinkovsku dvoranu, ka je bila dobro napunjena. Kot je rekla Marijana Wagner, organizatorica s pinkovske strani, misli, da je bilo kih 500 ljudi u dvorani.

Nazočne, osebujno goste od sveučilišća u Puli kot i od Matice iseljenika, je pozdravio potpredsjednik HKD-a Joži Buranić. Kot je rekao, veseli se, da će ov večer ča novoga čuti. A imao je pravo. Kao svako ljeto jako dužičak klapski večer je ljetos nudio vrlo različit program i to na visokoj razini. Prilikom prvoga festivala 2011. pisale su HN: „klapsko pjevanje je relativno novo med Hrvati u Gradišću, a još se ponekad zaminjuje sa zborskim pjevanjem.” To se i 13 ljet kasnije nije minjalo, ali sastavi su se znatno profesionalizirali i proširili program. Klape i zbori su morali i unajpr javiti listu s jačkami, kako bi se prepričilo, da sastavi jači isti izbor jačak.

Bogat i dužičak program

Kroz program je peljao moderator ORF-a Marin Berlaković. Apsolutno nepripravan dostala je njegova moderacija jako živahan način, osebujno ar su mu sugovoračice i sugovorači bili jako elokventni. Tako večer veljek nije počeo s klapom nego izrazito sa zborom, kot je to najavio Berlaković. Je i koliko su nervozni, o tom si muži HKD-ejcev pod peljanjem zborovodje Jožefa Kovača nisu bili složni. Muški zbor HKD-a sa sidišćem u Pinkovcu s člani iz cijeloga južnoga Gradišća je predstavio poznate narodne jačke Oj jesenske duge noći, Lipa j’ trava ditelina i Zeleni se gaj.

Kot je rekla Marijana Wagner Hrvatskoj redakciji se je pri izboru sastavov gledalo na južne regije. Tako je i doputovala klapa Angeluš iz Cestice u blizini Varaždina. One su predstavile dalmatinske klapske i šlagere kot i zagorsku aranžiranu u klapskom stilu. Još bliže su imali člani klape Dičaki iz štokavskih krajev Gradišća. Kot je rekao peljač Andrija Benčić su zibrali jačke, ke su polag njih nepoznate u Gradišću. To je na primjer bila Škorova Majko jedina u klapskom aranžmanu, a i proširena Vilo moja. Uza to su predstavili dvi narodne iz Gradišća u klapskom ruhu i su tim pokazali, da su se konačno potpuno posvetili klapskomu pjevanju. Klapa Dičaki je naime bila skupa sa ženskom vokalnom skupinom Biseri u erasmus plus projektu. Koliko su obadva sastavi profitirali od ovoga projekta su i sada na festivalu klapov pokazali. Biseri pod peljanjem Sabine Balogh su naime sigurno najbolje pogodili klapski repertoar s klapskimi aranžmani Divojka je zelen bor gojila, Golubice bila, Zaspao je mlad Ivane i poznatom Cetina i oduševili svojim nastupom. Po pauzi su slijedile Pujanke, ke jur od prvoga izdanja ovoga formata redovito nastupaju na festivalu. One su pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš predstavile narodne jačke iz Gradišća kot i Oliverov hit Meni trebaš ti. Domaćini, jačkari klape TOP-a Pinkovac su na domaćem tlu imali laku igru. Predstavili su pod peljanjem Miške Schuch obljubljene dalmatinske hite kot na primjer Ribari ili Moj lipi andjele. Iz nedalekih Stinjakov su doputovali Šari Stinjaki i predstavili tradicionalne narodne iz Podravine i Stinjakov. Peljač Marko Kölbl je jačkom „Došla mi je ura skrajna“ najavio i prvi album „Zbogom ostan lipo polje“, koga ćedu okolo Svih Svetih predstaviti. Završili su priredbu članice i člani klape Graz, ki su u medjuvrimenu jur po treti put nastupili na ovom festivalu. Oni su predstavili duži program na primjer s poznatom A vitar puše.

Klapa Kampanel pozvala na zabav

„Amaterski“ klapski program počeo je jur u 18:00 uri i durao kih dvi i pol ure. Festival klapov u prošli ljeti onda uvijek poziva grupu za zabav. Ov put je to bila poznata klapa Kampanel, ka je svojim jedinstvenim zvukom pozvala ostalu publiku na tančeni parket. Festival klapov si je izmislio Ante Pletikosić sa svojom klapom Vrime. Prvo izdanje je bilo 2011. ljeta u Vulkaprodrštofu. Odonda nastupaju na njem klape, zbori i drugi jačeni sastavi.

TG