Klapa Dičaki iz južnoga Gradišća je nedavno izdala svoj jur treti CD imenom Treća klapska veza Gradišće-Hrvatska – živa/lebhaft/élénk.

Otkad je Klapa Dičaki pred četirimi ljeti, ada 2018. ljeta, nastala grupa mladjih i malo zrelijih dičakov, nastupa redovito pred svim po južnom Gradišću. Za vrime korone je jako aktivan sastav sa šarolikim programom pod peljanjem Andrije Benčića snimio veljek tri CD-e, ke su sada malo po malo predstavili. P(a/e)rva klapska veza sadržava poznate klapske iz Hrvatske i narodne gradišćanskohrvatske jačke, zvećega a capella jačene. Drugi CD su posvetili duhovnim jačkam. Njega su predstavili ljetos na Vazme. Treći CD su pred dvimi tajedni po prvi put predstavili u Nardi u okviru jubilarne fešte prilikom 800. obljetnice prvoga pismenoga spominjanja sela. Na njem prezentiraju uz instrumentalnu pratnju gradišćanskohrvatske narodne i moderne klapske jačke iz Hrvatske.

Naslov CD-ov se nadovezuje na prikgranični projekt Klape Dičaki. Člani velike klape, nastupaju s 10 do kih 20 dičakov, dohadjaju naime iz različnih sel i varošev: Iz Čembe, Čajte, Vincjeta i Borte s austrijske strani a iz Narde, Gornjega Čatara i Kisega s madjarske strani. Jačke, medjutim, dohadjaju iz svih tih mjest kot i iz Hrvatske. Ova povezanost je vidljiva i na omotu novoga CD- a. Uz austrijsku saveznu zemlju Gradišće otiskan je i komitat Vas u Madjarskoj i Hrvatska. Naslov je trojezičan hrvatski, nimški i ugarski. Kot i prethodni CD-i sadržava i novi CD 20 jačak. Plavom i črljenom farbom su označili, odakle potiču jačke. Farbe se minjaju, ada ima CD 10 jačak gradišćanskoga korijena kot piše na CD-u. 10 drugih jačak je preuzeto iz hrvatske moderne klapske scene. Ova kombinacija narodnih i modernih jačak čini zanimljiv miks, ki se neka uživa uhom, srcem i dušom.

Kot su Dičaki pisali u uvodu u CD, su si iz repertoara klapskih jačak iz Hrvatske zibrali ove, ke su još malo poznate odnosno još ne snimljene u ovom „zahtjevnijom aranžmanu“. Pokidob se med gradišćanskimi Hrvati more najti velik broj strastvenih navijačev modernih klapov kot su to klape Kampanel, Šufit ili Rišpet ćedu je ove njim sigurno poznate jačke biti osebujno drage. A Klapa Dičaki si je zato zibrala zaista jačke, ke ostanu u uhu. Tako da se moru ove interpretacije modernih klapskih jačak viditi kot ofriškajući dodatak muzičkoj sceni gradišćanskih Hrvatov. Isto valja za tradicijske melodije. Kod prvoga CD-a su to zvećega bile skoro pozabljene melodije iz one štokavske regije. Na ovom tretom CD-u su se Dičaki proširili. Peljač Andrija Benčić je aranžirao širom poznate narodne jačke ili u narodnom duhu komponirane jačke Ferija Sučića. Ove narodne Dičaki ovput ne jaču a capella nego s instrumentalnom pratnjom, na živiji način – kot to i veli naslov CD-a.

Med narodnimi jačkami su si Dičaki i zibrali seksističku Nij na svitu gorje žene, ka je prez čudjenja dio repertoara skoro svakoga muškoga sastava u Gradišću. Pitanje je, koliko puti mora još kakov muški zbor ili klapa prezentirati, jačiti i snimiti ovu jačku, dokle se zgubi ov navodni humor, ki se navodno shranja u ovoj jački o najgorjoj ženi na svitu.

Da je klapa u Gradišću nastao drugi naziv za zbor je medjuvrimenu jasno. Ali i u Hrvatskoj se je žanr klapov u zadnji ljeti znatno proširio. Tako su instrumentalna pratnja i razglas prošireni med komercionalno najuspješnimi klapskimi sastavi Hrvatske. To valja i za Klapu Dičaki. Jaču, ako uprav nimaju solista, četveroglasno, a to na ovom CD-u isključivo uz muzičku pratnju. Po tom su Dičaki u medjuvrimenu i poznati. Med jačkari se more najti i čuda muzikašev, ki po potriboći pojačaju sastav i se prilagodu na svaku priliku, bila to crikvena prilika, koncert ili jednostavno zabav. A isto valja sada za komplet trih CD-ov. Klapa Dičaki si je s ovimi CD-i stvorila šarolik program i široku bazu za svaku priliku.