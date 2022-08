Prvi pokušaj otkada postoji hrvatski Savjet za narodnu grupu, a to je ipak jur skoro 30 ljet, da se prekine partijskopolitički dogovor med VP-om i SP-om, kako ćedu podiliti funkcije predsjednika i potpredsjednika ovoga savjetodavnoga gremija pri Saveznom kancelarstvu, nije uspio. Još je prečvrsta politička „velika“ koalicija, mogli bi reći i tradicionalno črljeno-črni proporc u Gradišću – kakovoga pravoda jur ljeta dugo nima na zemaljskoj političkoj razini. Ali narodne grupe su u povijesti svenek šantale i plantale iza aktualne politike, su svoj spas uvijek iskale u krilu političkih stranak, dakle, naravno i u ovom.

Potpuno je jasno, da Martin Ivančić u HKDC-u nima odgovarajućega nasljednika a zapravo je već nego razumljivo, da on mora dalje peljati one projekte, ke je sām ili dijelom i u partnerstvu s HKD-om – ali ipak pod njegovom egidom – svakako ali započeti u nedavno utemeljenom društvu Stalna konferencija predsjednikov Narodnosnih savjetov. Činjenica je, da pred svim Martin Ivančić gura i riva ove projekte kao npr. usidrenje hrvatskoga jezika u novu školsku reformu ili da u Kući austrijske povijesti budu zastupane i narodne grupe Austrije. U svemu tomu on ima glavnu rič i njegovo iskustvo i njegova volja da ti projekti napreduju je nepresušena. Jasno je i njemu da u svoji krugi teško more najti koga ili ku, ki tako uporno guraju narodnosne posle kako to on želji i kako to samo on zna. Da bi u ti projekti uspili si je našao i partnere u Savjeti svih ostalih pet narodnih grup – samo ne u HKD-u pod peljanjem Stanka Horvata. Da su ga svoji socijaldemokrati prosili da ostane je potpuno jasno i razumljivo, kako je i jasno, da ga socijaldemokrati u spomenutoj Stalnoj konferenciji svom silom kanu držati u svoji redi. A ako se Martin Ivančić već ne ćuti vezan uz nekadašnji dogovor skupa s Walterom Priorom na svojoj črljenoj a s Leom Radakovićem odnosno Nikijem Berlakovićem na črnoj strani, onda bi se mogao nanovič pretresti sastav Savjeta i dominacija SP-a biti još jača. A gdo zna kako će izgledati nova savezna vlada. Pod črljenim kancelarom ili kancelarkom bi se situacija za VP mogla još zaoštriti.

Ali vraćajmo se aktualnoj situaciji. Martin Ivančić bi se mirnom dušom mogao držati riči da već neće kandidirati za (pot)predsjedničku funkciju u Savjetu, jer je ionako predsjednik Stalne konferencije. A u Savjetu ima ionako svoje ljude i znajuć da se Leo Radaković uglavnom ionako priključuje svim dobrim projektom Martina Ivančića. Da bi on slomio partijskopolitički proporc u Savjetu a tim još i ne bi kandidirao protiv žene, lovio bi barem dvi muhe na jedan mah. Ne bi prepustio Radakoviću, da kljetu ruši ov proporc a mogao bi pokazati i otvorenost i prema ženam.