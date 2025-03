Biljke i rasline ne moraju obavezno rasti u ogromnom vrtu. Od vrimena do vrimena isplati se i minimalno podvaranje biljkov u stanu.

Nedavno sam bila po dugom vrimenu opet jednoč u knjižari i zbog dugoga vrimena čekanja prelistala prilično veliki vrtljarski odijel. Estetičkih priručnikov i savjetov je u prošlo vrime čim već. Meni su ovi priručniki samo podloga za sanjarenje, ar sam si jako, jako svisna, da sa svojim sadašnjim vrimenskim uloškom neću nikad dostignuti ovakove slikovite raje, iako knjiga obiće, da ćeš tribati nek toliko i toliko vrimena. Ali bio je neki drugi naslov, ki me je najveć nasmijao: Vrtljarenje prez vrta. Moram priznati, da sam samo vidila naslov prez slike pak da sam si u glavi jur

predstavila, kako se more simulirati djelo u vrtu. Kad sam izvukla knjigu, mi je bilo jasno, da je knjiga ipak praktične naravi. Koncept, ki je meni morebit malo straniji, ali ki odgovara mnogim ljudem, ki živu u stani. Vrtljariti se naime isto more u stanu. Knjiga je bila uzrok, da si jednoč točnije pogledam svoje zanemarene biljke u stanu. Koliko svega znam o biljka u vrti, toliko malo je moje znanje o sobni biljka. Ča ali i neučno oko vidi: Suhi listi ili plisniva zemlja nikad nisu znaki velikoga zdravlja. Tako da je rano protuliće zapravo dobro vrime za ovakovu malu provjeru zdravlja. Iako sobne biljke ne živu u prirodi, duži dani i već svitla kroz obloke ipak prouzrokuju jače istiranje. Zato je sad i pravo vrime za minimalno povaranje. Ako su biljke lipe (par takovih imam), onda pre- mišljavajte, nećete li od njih zeti mladice, ar izgleda im godi vaš način podvaranja. Za zdravlje biljkov se ipak isplaća, ako svaka troja, četira ljeta minjate ili barem dodajte nove zemlje s novimi hranjivimi tvari. Pokidob je vrtljarenje prez vrta i malo blatni posao, odlučila sam se za dodavanje zemlje, stara je inako jur bila toliko isušena i diboko odzdola. Neke druge biljke skoro ne tribaju podvaranja, ar su tako nekomplicirana. Ali ako rastu i rastu kadakoč već nimaju mjesta. Ako ne dostanu podvaranja ćedu se javiti i jednostavno razbiti črip (i to sam jur imala). Ako to na vrime vidite, isplati se je presaditi ili razmnožiti na primjer u dvi nove biljke. A ča onda djelati s drugom? Morebit doprimiti komu, ki se je uprav uselio u novi stan. Morebit kani i ta vrtljariti prez vrta.

TG