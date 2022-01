Iako u januaru vrt još miruje, se u marljivi vrtljari jur budja želja za ponovom djelu u vrtu. Jako nestrpljive duše si moru i pogledati stanje vrtljarskih alatov.

Ki alati su potribni. Vrtljarskih alatov je čuda, a svako ljeto se pojavljuju novi alati, u ki se more investirati. Pitanje je uvijek, koliko toga je zaista potribno za uspješno djelanje u vrtu. Za običan vrt su dobre škare, motika, štihača, lopata, pila, sikira i grablje dost. Ovi alati se pravom njegom i jako dugo održu. Sada po zimi je dost lazno, da se alati opet lipo nasvitlu za novu sezonu.

Čistiti. Ako ste alate na jesen jednostavno stavili u pivnicu ili škadanj, su vjerojatno još puni blata. U medjuvrimenu osušeno blato se more lako tresti s alatov. Ostalo blato odstranite vodom i grubom četkom. Ako su alati kroz ljeto zahrdjavila, se more hrdja metaličnom četkom iščetkati ili izbrusiti. I škare se tribaju očistiti. Sok od biljkov, ki je ostao na oštrica, se more metaličnom četkom odstraniti. Ako to na ov način već nije moguće, se moru oštrice nakvasiti u špiritus prije nego se čistu.

Brusiti. Nije gorje stvari od tupih škarov. One gnjavu biljke, a i vrtljara. Vjerojatnost infekcijov na ovi mjesti je onda viša, a i djelo se mučno izvrši. Zima je ada pravo vrime, da se nabrusu sve škare. To osebujno dobro funkcionira, kad se brus pred tim malo namoči. Ali i sikire, motike i štihače se moru malo naoštriti. Metaličnom rašpom ide to i početnikom s ruke.

Nasaditi alate. Kosišća, metlišća i druga držala se moru po potriboći fajnom rašpom odbrusiti. Čuda puti je i tako, da su se držala razgibala. Ovakovim alatom je teže djelati, u najgorjem slučaju si pokvarite ovako alat. Ova držala se moru staviti u vodu. Ovako se nakvasu i proširu na potribnu veličinu. Za držala to nije dobro, nakvasanje i isušenje poveća vjerojatnost otkidanja držala. Bolje je zabiti drvene ili metalične kline. Ov način će trajno držati.

Nauljiti. Na koncu se još moru svi metalični dijeli kot zaštita od hrdje dobro nauljiti. A i drveni dijeli se moru na ov način njegovati. Laneno ulje njeguje drvo i daje ponovno lipu, glatku površinu i ugodan miris.