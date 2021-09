Subotu je folklorno društvo Črip opet pozvalo na internacionalno kuhanje gulaša u Devinsko Novo Selo. Uz živu muziku i točeno pivo se je borilo 17 momčadov za prvo mjesto.

DEVINSKO NOVO SELO — Po ljetodan su opet brojna društva, prijatelji ili druge skupšćine ispokali svoje kotle i se spravili na luku ispred Srca na Devinskoj kobili, brig ki leži med Devinskim Novim Selom i rijekom Murava.

17 grupov je bilo najavljeno i prem je jedna grupa iz Austrije odskočila, je seoska popunila predvidjen broj ljetošnjih naticateljev. Iz inozemstva su ostali već samo Hajdenjaki, ki su kanili ljetos opet osvojiti prvo mjesto, tako kot jur priklani.

Prvo mjesto ali nastaje sve teže za dostignuti, i ljetos su skoro sve momčadi kuhali izvanredno dobar gulaš.

Naticanje počinje s tim, da se načinja oganj. Pojedini to pripravu na klasičan način drivom, drugi s plinom. A kotli su pri tom jako različni. Je li je to tronožac na kom visi zdjela ili mali kotao s dimnjakom ili prazna pivska bačva, svaki zame to ča ima doma. A vrijeda onda dojde jur i luk u kotao.

Početak je u deseti dopodne, a prilično onda se počinje jur i dimiti i kaditi na luki ispred Srcem, odnosno Srdce kot to u Devinskom Novom Selu pišu. Mjesto ima zato ta naziv jer je to stari kamenolom u obliku srca. Posebno dobro se to vidi iz daljine.

Na toj luki si svaka grupa išće svoje mjesto. Neki sidu pod vedrim nebom, a neki drugi si doprimu šator protiv sunca, odnosno protiv godine. Ljetos je bio za obadvi prilike potriban, jer je otpodne kratko zacurilo.

Muzika u godini

A uprav u to vrime je počeo igrati mali muzički sastav, ki se je friško premjestio u veći šator ki je služio kot centrala. Ovde se je rastakalo med drugim točeno pivo i kava, a isto tako prodavala cukrova vata odnosno popcorn.

Najveći dio kuharov a i gulaše nije bludila godina. Kotli su bili zakrti, tako da se gulašom nije čuda stalo, a i svi ognji su nadalje gorili. Najveći dio gulašev su bili ljetos govedski gulaši, na razliku od ostalih ljet, kade se je isto tako upotribila divljina ili druge vrsti mesa. A ovi su bili u ovo vrime jur skoro gotovi.

Sada je pokusila svaka grupa dodatnimi tajnimi začini poboljšati ukus svojega gulaša i tako osvojiti putujuću kuhačicu, ku čuva dobitnik ljetodan dugo. Na ovoj drivenoj kuhačici su zažgana sva imena dosadašnjih dobitnikov.

Internacionalna žirija

Oko pol četvrte je došao trenutak istine. Svaka grupa je pripravila zdjelicu gulaša za žiriju. Sedmeročlana žirija je bila isto tako internacionalna, od Hrvatske prik Austrije ča do Slovačke. Teško je bilo za nje, jer je ljetos bilo čuda dobrih gulašev, a zbog koronapandemije se nije moglo tako lako simo tamo kušati, jer se je svaki put morala zeti nova žlica.

Ipak su imali jednoga favorita, ki je jasno osvojio prvo mjesto. Bila je to grupa imenom »JaLuDa« iz Devinskoga Novoga Sela.

Dobitniki u naticanju gulaša prošlih trih ljet nisu bili ljetos med prvimi. Gudrunaci, ki su dobili pred trimi ljeti su nastali šesti, Hajdenjaki deveti, a lanjski dobitnik »MaliZec« iz Hrvatskoga Jandrofa samo četrnaesti.

Oficijelni dio je bio odlukom žirija i dodiljivanjem nagradov, ke je poklonila općina Devinsko Novo Selo, na kraju. Svečevalo se je u Srdcu znatno duže.