Črišnje s klupa

Juni nudja i potribuje čuda. Prve velike berbe i priprave za dojduću sezonu činu odluku teškom, s kim djelom početi. Črišnje su svakako dobar izbor.

Pisati o vrtu u juniju je pred svim teška odluka o čem pisati. U svakom kutu čeka vrtljaricu djelo. To je morebit u drugi protulićni i ljetni miseci isto tako slučaj, ali juni je za mene osobno vrime, kada po prvi put počinju i velike berbe povrća i sadja. A kad je povrće i sadje jednoč zrelo i prebavimo vrime sa zakuhanjem i razabranjem najboljih plodov, je čuda puti teško spominjati se, da zapravo triba još dodatno djelati za drugu sezonu odnosno za jesen. U povrtnom vrtu se juni i juli naime nudjaju, da se još sadu i siju vrsti za jesensku berbu, a u sadovnom vrtu je sad vrime za različne mogućnosti rezidbe. Najpoznatija tehnika junija, je takozvano junijsko kidanje. Pokidob su mladice driv još mlade i gibljive, se moru sada iskinuti. To ima prednost, da se iskine cijelo oko i na tom mjesto već neće izbiti nova mladica. Osebujno unutar korune se isplaća ovo kidanje, ko ne triba čuda snage i more nastati skoro meditativno. U zimi ćete se onda veseliti ovomu junijskomu

činu, kad ne morate toliko obrezivati. Zvana toga zaustavlja junijsko kidanje rast sadovnoga driva, ča je osebujno dobro, ako sadovno drivo morebit od ljeta do ljeta izbije preveć mladic, ke „samo“ rastu u višinu.

Postoji jedna zadaća, ka je povezana sa sadovnimi drivi i uza to jako zabavna. To je obrezivanje črišnje. Preporučuje se naime, da se košćicavo sadje riže sada koncem junija. Obično se veli po berbi. Jur pred nekolikimi ljeti mi je iskušeni obrezivač sadovnih driv rekao, da se to mirno more činiti i za vrime berbe. Odonda je obrezivanje črišnje nastalo jedno od mojih najdražih djel u sadovnom vrtu. Čim viša nastaje črišnja, tim manje plodov ima odzdol, kamo človik doseže. To se dobrim rezom pravoda more prepričiti. Ja u kolu od kih trih ljet obrezujem jedan dio črišnje. Ako črišnja u sredini ima jaku ravnu kitu, gledajte, kade bi je mogli obrizati. Ziberite si rašlice, tako da slablja kita ostaje u drivu i će u dojdući ljeti opet nastati glavna sredinska kita. U drugom ljetu sada morete sa strani oduzeti ovo kiće, ko je znatno više od sredinske. Činim to uvijek u dvi ljeti za redom, dokle ne počinjem opet spočetka u sredini. Ovisno o tom, kako debelo je kiće, odri- žite prvo odaljeno kih 20 cm od stabla. Ako zbog težine pukne, morete potom na 10 cm daljine glatko odrizati. Ako u zimi vidite, da je rana dobro zacilila, morete po želji još odrizati ostatak do stabla.

A najbolje na ovom rezanju? Činite to uvijek u to vrime, kad su črišnje najlipše i najsladje. Morete se s kićem onda sjesti na klup i u miru brati črišnje i samo uživati.