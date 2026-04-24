Petrovo Selo – Hrvatska samouprava uz suradnji s osnovnom školom Petrovoga Sela uz sufinanciranje Županijske hrvatske samouprave Željezne županije je priredila po drugi put ov dičji folklorni festival pod imenom Cvrčak. Pokretači festivala su 2009. ljeta u Koljnofu bili člani Društva gradišćanskohrvatske mladine s namjerom da motiviraju mladinu i da ovako im približu volju za tamburašku muziku i tanac. Po prvim festivalom su slijedili: Hrvatski Židan (2010), Prisika (2012), Koljnof (2016, 2023) i lanjsko ljeto prvi put u Petrovom Selu.

Kako je na početku u svojem pozdravu rekao predsjednik Hrvatske samouprave Petrovoga Sela i županijske hrvatske samouprave Rajmund Filipović je ov festival dobra mogućnost za to, da se dici približi folklor, da im daju mogućnosti za nastup i naravno da se medjusobno upoznaju.

U gradišćanskohrvatski seli u svakoj školi imaju priliku dica da tancaju ili u neki da i uču svirati na tamburi. Uz to u različni seli nudjaju folklorne grupe za narašćaj posebne ure folklora ča se i zrcali na uspjehi širom Gradišća ili ponekad i u inozemstvu ili u matičnoj zemlji. Tako su med nastupači bili i ovput Židanske zvijezdice i Folklorna grupa Koljnof, kim nastup na pozornici nije nepoznat, jer redovito nastupaju.

Uz spomenute folklorne grupe su ovput imali mogućnosti predstaviti se mnogobrojnoj publiki dica iz bizonjske škole pod peljanjem učiteljice Ane Singer. Zatim su slijedili tamburaši Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića pod stručnim peljanjem učiteljice Fanni Sarkozi.

Da je osnovna škola u Petrovom Selu dobro gnjazdo za hrvatski folklor svidoči i činjenica da su mogli nastupiti u tri formacija. Najmanju grupu je zavježbala učiteljica Ester Bošić Škrapić, malo veće tancoše učitelj Petar Škrapić a kod skupnoga nastupa zbora i tamburašev su Sabina Kapitar Wagner i Rajmund Filipović pripremili dicu.

Isto tako su se predstavila sa spletom tancev dica iz osnovne škole Gornjega Četara ke je uvježbala učiteljica Vera Pezenhoffer a njih su pratili tamburaši iz Petrovoga Sela.

Židanske zvijezdice su pokazale svoje sposobnosti u malo mladjem sastavu ča je i dobar znak za budućnost. Peljačica Kristina Pantos Kovač ima dost dice za različne koreografije a isto tako se ne tribaju bojati Koljnofci. Folklorna grupa Koljnof je predstavila najnoviju medjimursku koreografiju Igrajmo se svatove pod peljanjem Martine Korlath i Andreje Egrešić Völgyi a tamburaši su uz pratnju tancošev imali posebnu točku s voditeljicom Silvanom Pajrić.

IK