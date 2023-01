U mjenovskoj biblioteki se moru minjati simena kitic i povrća. Mali korak za okoliš i neovisnost.

Nedavno sam bila na Mjenovu. Zapravo slučajno, ali ipak pripravna. Otkad sam u septembru čula o projektu minjanja simena Dvojezične biblioteke Mjenovo, me ta želja sudjelivati u ovoj akciji već nije napustila.

Još u septembru sam si veljek istiskala prelipe torbice s dvojezičnim natpisom, zafrknula je u torbice i napunila sa najdražimi simeni svoje drage babe: Dvi vrsti paradajza, papriku i našu materinu zeleniku, salatu, ku je navodno jur moja prebaba sijala. Odonda nosim to sime u svojoj torbi, čekajući trenutak, da sam koč na Mjenovu i da istovrimeno ima biblioteka otvorena.

Prošlu subotu, deset minut pred zatvaranjem se je pružala ta mogućnost i puna sriće sam prošla minjati. U moj vrt će se na protuliće useliti Damašćanska crnjika (Nigella damascena), opet ću imati mak, a probirat ću, je li će mi ljetos jednoč niknuti mali žuti, kruškasti paradajz. Sve u svemu: predobra akcija.

Ova akcija nije samo dobra za okoliš nego i znak neodvisnosti i osamostalenja. Čini se, da su si Mjenovci toga svisni. Jedna druga Mjenovka, Marica Zvonarić, je naime pred ljeto dan napisala dobar članak za Novi glas. Moć simena se zove članak i se bavi s monopoli nekih koncernov na odredjene vrsti odn. simena. U poljodjelstvu je to pravoda još veći problem nego u privatni vrti.

F1 i F2 generacija

F1 se ipak more dost puti čitati na kupljeni torbica sa simeni. F1 označuje, da je sime iz hibridnoga uzgoja. Ova F1-generacija će morebit imati veću urodju ili je morebit otporna protiv kakove bolesti, ali ove osebine ima samo ova generacija i nećedu se sa sigurnošću prenositi na druge generacije. Ako zamete od ovakove rasline sime, more F2-generacija biti čisto drugačija. Meni se je ljetos stala ovakova pogriška, manje iz neznanja nego iz nepažljivosti. Vjerovala sam drugim, da je sortno sime (samenfest). Vjerovala, posijala i do sada još čekam, da će roditi. Puri je morebit 15 cm visok i ima stabljiku debelu 1 cm. Ovo naravno stvara ovisnosti. Lipo povrće samo s F1-simenom. Samo ako od ljeta na ljeto kupuješ odredjeno sime. Garancija velikih poduzeć na odredjeno povrće.

To onda uvijek isto izgleda, kako to potribuje tržišće. Ali podupiranjem ovakovih vrsti se zgublja šarolikost. To za mnoge morebit još ne gluši strašno. Ali gubitak šarolikosti znači i gubitak različnih osebin tih raslin: okus, otpornost, prilagodjenje na odredjenu regiju. Ste se jur koč pitali, zač se bučnjaki ne raču tako kot kod majke? Morebit ste zeli krivu buču. A ča se stane, ko se smanjuju sorte na minimum se vidi kod bananov, kako je poznamo, te su ugrožene, jer je gnjavi gljiva, a za tržišće se skoro samo već uzgaja jedna vrst. Isplati se ada premišljavati o simenu. Isplati se, očuvati šarolikost i minjati sortna simena.