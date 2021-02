Loafer — ova rič će nas ovo ljeto sprohadjati kroz protuliće. Govor je o posebno niski cipela za žene i muže, ke ćedu nam u dojdući tajedni i miseci nastati vjerni sprohodniki u svakidašnjici. Je li na poslu ili pri šetnji u selu ili gradu — s ovimi cipeli ste na svaki način obličeni po najnovijem trendu!

Prvi loaferi dohadjaju iz SAD-a (USA), i su se onde početkom 20. stoljeća pojavili na tržišću, onda još pod imenom Pennyloafer. Zaistinu poznati su onda nastali kot tipične cipele studentov takozvanih Ivy League sveučilišća, ada posebno renomiranih univerzitetov kot su to Harvard ili Yale. Od toga časa se loafer i čudakrat povezuju s malogradjanstvom i koč-toč još i s nadržanjem.

Umedjuvrimenu se je to ali minjalo, i ov jur klasični tip cipelov nam je jur nekoliko sezone dugo poznat u modnoj sceni, i to za žene isto tako kot i za muže. More se reći da su ove cipele jur skoro dostale kultni status. Ali etablirali su se pred svim dvi velike vrsti ovih cipelov, ki su si jako slični. Prva varijanta — naime loafer — ima malo višu peticu; druga varijanta, tako zvane mokasinke, to nima.

Ljetošnje protuliće se je ada sasvim posvetilo loaferom, odnosno mokasinkam. Ili črne, šare, upadljive, jednostavne ili elegantne — ove it-cipele su u svakoj varijanti preporučljive. Kroz njev jednostavni izgled pašu loaferi skoro svakoj priliki i svakoj prateži. Ipak se mora na primjer paziti kod lipih bluzov ili nabranih hlač, jer je moguće da oprava onda friško izgleda staromodna i malogradjanska. Bolje je kombinirati loafere na ležeran ili potpuno neobičan način: hlače s vikom, suknje s floralnim mustrom, traperice ili još večernja oprava, loaferi nadomješćuju ovu protulićnu sezonu tenisice i štikle i su tako dobri i modni kompromis med stilom i komforom.

Gdo ove trend-cipele jur malo duglje prati ili je znamda pozna još od prošloga ljeta, ta je sigurno vidila ili vidio, loafere obličeni u kombinaciji s (bijelimi) čarapami. Ov način nošenja potribljava sigurno malo hrabrosti, daje opravi ali ekstravagantan izgled. Komu je to pre zvanaredno ili neobično, more loafere svakako nositi na klasični način bez čarapa. To ima dodatnu prednost, da noga izgleda tanja.

Loaferi odnosno mokasinke sigurno ne odgovaraju svakoj, odnosno svakomu; ali oni daju izazov za kreativnost i nove modne kombinacije za protulićni čas i novo modno ljeto!