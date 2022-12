Završilo je svitsko prvenstvo (SP) u nogometu, ko su ljetos u kasnu jesen održali u istočnoafričkoj maloj ali tim bogatijoj državici Katar. Bilo je puno kritike jur pred ovim SP-om, o tom kako u ovoj zemlji nima nikakove demokracije, kako su onde žene bez prava, da je tisuće ljudi, stranih djelačev poginulo pri izgradnji brojnih stadionov odnosno cijele potribne infrastrukture za ove nogometne utakmice u zemlji ka do sada nije imala ni blage veze s nogometom, da se je ucjenjivalo i podmitilo, korumpiralo i politički i gospodarski interveniralo. Ova predbacivanja idu još i do Europskoga parlamenta, kade da je Katar navodno potmitio vrhunske europske zastupnike na čelu s potpredsjednicom Evom Kilili, ča se jur istraživa i se čini da su to jur i dokazali.

Na drugu stranu ORF-korespodent Karim El-Gawhary izvješćava iz Katara da je onde čuda čega krenulo prema demokratizaciji, u korist žen i djelačev, otvaranju prema europskimi vridnosti. Ne giblje se lišće bez vjetra, veli hrvatska poslovica, znači će jur biti ča i vrlo ozbiljnoga i neprozirnoga, vjerojatno i kriminalnoga.

Ali uz sva ova politička natezanja more se mirno ustanoviti, da je ovo SP bilo vrlo uspješno u pogledu na nogomet, dakle na šport. Utakmice su skoro sve bile na vrlo visokom nivou a pred svim afričke reprezentacije su pokazale da su u medjuvrimenu dorasle najboljim europskim i južnoameričkim momčadom. A konačni dobitnik ovoga SP-a, južnoamerička Argentina protiv jedne od najboljih momčadi Europe, Francuske, je bio za mnoge očekivani finale – u kom bi pravoda mogli stati i Hrvatska i Maroko, a zaslužili bi sigurno i Brazilijanci, s malo već sriće znamda i Nimci, Japanci, Belgijanci, Englezi i Nizozemci, moguće i Urugvajci.

Veliko je bilo razočaranje kad su Argentinci porazili Hrvate s 3:0 i tim „striljili“ Vatrene u mali finale, tj. u borbu za 3. ili 4. mjesto. Ovu vrlo zanimljivu utakmicu s puno angažmana i volje Hrvati su pak mogli dobiti s 2:1 protiv istovridnih Marokancev. A gdo je vidio veselje hrvatskih igračev na čelu s kapetanom Lukom Modrićem i s izbornikom Zlatkom Dalićem i s navijači na čelu s Kolindom Grabar-Kitarović na tribini, mogao je misliti, da ovo 3. mjesto znatno već znači i broji od 2. mjesta na SP u 2018., ili znamda 2. mjesto na ovom dan kašnje, ako bi podlegli Argentini. Bilo bi plača, suz, razočaranja i zbog vjerojatno opet neke „nepravične sudske odluke“ kako npr. i protiv Maroka. Ali da sudac nije fućkao jedanaesterac za Hrvatsku već nije, hvala Bogu, uticalo na konačni rezultat. Ovo treto mjesto, brončana medalija u Kataru znatno jače sjaji od sreberne u Moskvi. Sada su Hrvati išli kao dobitniki s igrališća – tada kao zgubitniki!