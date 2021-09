Werner Herić je od zakladnoga savjeta ORF-a potvrdjen za daljnju periodu kao zemaljski direktor ORF-a Gradišće. 56-ljetni rodjeni Čembanac je od 2016. ljeta direktor zemaljskoga studija ORF-a u Željeznu. Herić je nazvistio, da će se nadalje skrbiti za opširnu informaciju i zabavan program. Hrvatski centar u Beču i hrvatska društva i udruge pod njegovim krovom su čestitali Werneru Heriću na potvrdi kao zemaljskoga dir. ORF-a Gradišće.

ŽELJEZNO/BEČ — Kako je Herić izjavio veljek po imenovanju, uz pojačanu digitalizaciju da mu i u budućnosti progam za narodne grupe osebujno leži na srcu. Zakladni savjet, gremij s 35 članov, je četvrtak, 16. septembra odobrio četire centralne direktore ORF-a i devet zemaljskih direktorov. To su: Edgar Weinzettl (Beč), Werner Herić (Gradišće), Klaus Obereder (Gornja Austrija), Karin Bernhard (Koruška), Waltraud Langer (Solnograd), Esther Mitterstieler (Tirol), Robert Ziegler (Dolnja Austrija), Gerhard Koch (Štajerska), Markus Klement (Vorarlberg).

Govoračica Zelenih u Gradišću, Regina Petrik je prilikom čestitkov za ponovno imenovanje Wernera Herića izjavila, da kao direktor nosi odgovornost za prezenciju gradišćanskih narodnih grup i njevih jezikov. Najveći izazov da će biti osigurati razgovorni jezik narodnih grup u redakciji.

Kako piše Hrvatski centar u svojoj izjavi povodom imenovanja mag. Wernera Herića za direktora ORF-studija Gradišće:

„Najsrdačnije čestitamo na ponovnom odibiranju odnosno potvrdi kao zemaljskoga direktora ORF-studija Gradišće. Nalazimo da je ovo — prem različnih natezanj u prošli tajedni i miseci — dobro i daleko vidno rješenje i za ORF-studio u Željeznu, a pred svim i za narodne grupe u Gradišću odnosno i u Beču.

Hrvatski centar u Beču retrospektivno more pogledati na vrlo dobru suradnju s ORF-studijom Gradišće, a posebno i s Hrvatskom redakcijom, od ke si željimo da čim prije opet dostane svoj posebni status kao Hrvatska redakcija sa svojim peljačem odnosno peljačicom. Uvjereni smo da će „stari“ i novi direktor Herić to u najkraćem času sa svojim predlogom generalnoj direkciji ORFa u Beču riješiti na zadovoljstvo i same Hrvatske odnosno i cijele Redakcije za narodne grupe, a naravno i brojnih hrvatskih društav širom Gradišća i u Beču, a tim pravoda i pred svim brojnih šlušateljev i slušateljic, hrvatskih radio- i gledateljev i gledateljic hrvatskih TV-emisijov.

Svim nam je u interesu čim jača i samostalna hrvatska redakcija — naravo u sklopu Narodnosne redakcije sa sidišćem u Željeznu.

Ufamo se i na daljnju dobru suradnju i na čim opširnije objektivno izvješćavanje o brojni i različni dogadjaji i u Beču i o djelovanju Hrvatskoga centra i svih hrvatskih društav i udrug pod njegovim krovom u Schwindgasse 14“ — piše Hvatski centar i spominje kako je „jedan od vrhuncev ove suradnje bila produkcija duple Cdjke »Pjesma je moj razgovor«, kad je Hrvatski centar u suradnji s ORF-studijom Gradišće 2009. objavio ov nosač zvuka (inkluzivno dvih knjižic) o 24-ure dugom književno-muzičkom pripetenju LEOPOLD-MARATONU (2008.), tada još za vrime peljača Hrvatske redakcije mag. Freda Hergovića.“