Kad Koprive pozivaju na koncert, onda je dvorana vrijeda rasprodana. Tako i ljetos u sambotelskoj Agori, kade je bilo geslo večera „Koprive i instrumenti“.

Sambotel – U subotu, 14. marca, punila se je velika dvorana Agora u Sambotelu. Od male dice do njevih staristarjih čekao je red po red na nastup svoje grupe. Ta je u stilu Severine u Pinkovcu otvorila večer u kabini pod zvukom Vivaldijevih četirih ljetnih dobov i se je onda Dedićevom jačkom Odlazak iz škurine pojavila na pozornici. Govor je o Kopriva. Petroviski sastav oko Rajmunda Filipovića, Mikloša Kohuta, Dušana Timara, Tibora Timara, Roberta Harangozóa i Andrije Handlera je jur prik 25 ljet svenazočan na pozornica širom Madjarske, Austrije, Slovačke i Hrvatske. A u medjuvrimenu svaka dvoja ljeta rasprodaje ogromnu dvoranu Agoru s oko tisuć ljudi.

Koprive i instrumenti

Koprive i instrumenti su ovput stali na programu, a kot je rekao Filipović na pozornici, nisu samo zvanaredni instrumenti, nego i ljudi, ki dohadjaju s instrumenti. Osam prijateljev Kopriv i još daljnjih instrumentov je publiki polipšalo koncert. Prvomu prijatelju je publika morala reći: „Hvaljen budi Jezuš Kristuš“, stupio je naime gospodin farnik na pozornicu. Vilmos Harangozó, rodjen Petrovišćan, jur 75 ljet svira ov nekada jako prošireni instrument: guslice. Njimi je skupa s Koprivami odigrao Gizdav sam da sam Hrvat i Tovaruši moji. I drugi instrument je začudio publiku. Koprive za njega naime nisu našli ni madjarsku ni hrvatsku rič. Sam instrumentalist, pinkovski načelnik Leo Radaković je onda povidao zač je došlo do nimškoga imena Teufelsgeige, ar je ov instrument navodno tako primitivan, da si ga izmislio vrag. Publika je na svaki način glasno aplaudirala prije nego je upoznata s instrumentom, komu su opet svi znali ime. Na pozornici se je pojavio naime „pravi vugerski instrument“, a to cimbal. Balázs Unger od poznatoga Cimbalibanda je na ovom instrumentu veljek dobro zakurio publiki. Rocknroll je došao na pozornicu veljek s trimi instrumentalisti i jačkari. Petroviski Riva Band s Andrasom Vargom, Gyulom Szántaijem i Zoltanom Jannyjem, ki je zastupao svojega pokojnoga oca i koč sam bubnjar Kopriv, zajačili su skupa s publikom jačku grupe Lord Vándor. S Florijanom Kónyai su Koprive onda začarale s ovim odličnim guslačem prelipimi madjarskimi melodijami. Prema koncu pridružio se Koprivam onda još limeni instrument. Denis Novak od jandrofskoga Delivery-banda na saksofonu i je veljek zadobio srca publike s češkom Lady Carneval Karela Gotta.

Multiinstrumentalisti Koprive

Dvi i pol ure – a ako bi prošlo po publiki još duže – su Koprive stale na pozornici. Med svimi prijateljskimi instrumenti bilo je ipak još vrime za vlašće točke, ke su posvetili prijateljem i uzorom. Tako su na spomen Mirki Gašpareviću, tamburašu Najboljih hrvatskih tamburašev odsvirali blok s divnimi melodijami slavonskih tamburašev. Isto tako su učinili s nedavno preminulimi muzičari Arsenom Dedićem i Halidom Bešlićem kim su posvetili posebne točke s njevom muzikom. A da naslov koncerta paše i samim Koprivam su pokazali člani, ki su isto svi multiinstrumentalisti. Tibor Timar, ki se je stopr u prošli ljeti pridružio sastavu, i njegov akordeon imali su isto tako posebnu točku kot i Dušan Timar na ukuleli, a Miško Harangozo, „ki zna guslat skoro sve“, posadio se za Balaševićev oživljeni hit Olivera pred klavir.

Koprive su ovim koncertom opet jednoč dokazale, da su prava muzička institucija, toliko poznata, da spaja cijelu panonsku regiju. Pametno zibranimi prijateljskimi grupami i uvezanjem muzike velikih zvijezdov znaju zadovoljiti i oduševiti ljude kot mali broj drugih grup. Razumljivo i lipo je ada gledati, kad se Koprive kroz cijeli koncert s veseljem na obrazu zahvaljuju familiji i fanom, da smu „ovo dilati“.

Tereza Grandić