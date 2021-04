Nejedinstvo na istoku Austrije: Gradišću dojadilo i se je „otključilo“ i je otvorilo

Zbog i dalje dramatične situacije u jedinica intenzivne njege u tri austrijski pokrajina na istoku Austrije preplavljenimi britanskim svojem koronavirusa, Beču, Dolnjoj Austriji i Gradišću dvi od njih, Beč i Dolnja Austrija, odlučile su 13. aprila produžiti „tvrdi“ lockdown ki je tribao durati do 18. aprila, sve do 2. maja. Gradišće je jedino ko se nije htilo priključiti toj odluki nego je odlučilo ići vlastitim putem. A ča to znači izvijestio je javnost u srijedu, na konferenciji za novinare u Željeznom zemaljski poglavar Gradišća, socijaldemokrat Hans Peter Doskozil.

„Stanovničtvu je dosta vječnih lockdownov. Zničene su egzistencije ljudi i ljudi svih generacijov trpu zbog toga od teških psihičkih i fizičkih problemov“, tvrdi Doskozil, ki je potom predstavio nove mjere. „Mi nećemo u pandiljak, 19. aprila produžiti lockdown“, rekao je dodavši: „Naprotiv, u pandiljak 19. aprila Gradišće ponovno otvara škole, sve trgovine i sve uslužne djelatnosti s bliskim kontaktom s korisniki“. A to su frizeri, pedikeri, kozmetičari, maseri & Co.

„Moramo se naučiti nositi sa situacijom i na život s virusom“, poručio je zem. pogl. Gradišća. Napomenuo je kako rješenje „ne smi biti črno bijelo i kretati se izmed otvaranja i zatvaranja“. Rekao je kako će u području Pandrofa i Niuzlja „permanentno“ se testirati 60 do 70 posto stanovničtva i viditi učinki „otvaranja“ na epidemiološku situaciju u zemlji. „U slučaju da se situacija pogorša, povući ćemo kočnicu“, rekao je Doskozil poručivši: „Plafon je dostignut, ljudem se mora dati neka perspektiva“.

U jedinica intenzivne njege u gradišćanski bolnica stanje je i dalje „dramatično“. Broj novozaraženih je u laganom padu a sedmodnevna incidencija nešto ispod 200.

Ča znači nejedinstvo i iskakanje Gradišća iz solidarnoga saveza s Bečom i Dolnjom Austrijom na istoku Austrije u ovo alarmantno pandemijsko vrime za ostatak Austrije, će se stoprv viditi.