Početkom oktobra je Savezno kancelarstvo raspisalo naticanje za subvencije iz lonca za narodne grupe za 2022. ljeto. Ujedno su predstavili i nove formulare, ke neka pomoru podignuti učinkovitost projektov. Prošli tajedan su u tri webinari zainteresiranim razložili nove formulare. Neki utiski od tretoga webinara.

BEČ — Zanimanje na novi formulari je moralo biti veliko. Srijedu, 13. oktobra, na zadnji termin webinara je ipak još uvijek došlo kih 70 ljudi, ki su si poslušali predavanje o novi pravili u vezi sa subvencijami za narodne grupe.

Kvaliteta se mora dati miriti. — To je geslo Interdisciplinarnoga društva za socijalnu tehnologiju i istraživanje, ko je za Savezno kancelarstvo na osnovi ankete sastavilo nove formulare, ki neka pokazuju učinkovitost djelovanja društav. Anketu su sredinom miseca julija o.lj. poslali svim društvam, ka su jur koč postavila molbe, s prošnjom, da se širi. Na osnovi ishoda te ankete da su sada optimirali obavljanje molbov. Formulari su jasni s mogućnošću zibranja različnih kategorijov po sistemu drop down. Gdo je ciljna grupa? A na kom području neka bude učinkovitost najveća? Zibrati se more med kulturom, naobrazbom, športom, mediji i znanošću i istraživanjem.

„Mi nismo jezična škola niti kulturna ustanova, ipak posredujemo važno znanje“ — se je uključila jedna žena pri webinaru. Odgovor slijedi: „Kade kanite dostignuti najveću učinkovitost?“ Po ovoj odluki se triba definirati projekt sa svojimi aktivnosti. U chatu se veljek javlja druga žena: „Ne bi se mogla upeljati prikdisciplinarna kategorija? To je stvarnost većine inicijativov.“ Ja sam malo kasnije dospila u webinar. Još mi nije čisto jasno, zač bi kategorizacija mogla biti problem. Ionako se pojedini projekti društav moru skoro uvijek pripisati jednoj kategoriji.

Jedan projekt za jedno društvo — Čini se, da nisam jedina, koj to još nije čisto jasno. Po uvodu u nove formulare, nas poredjuju u male grupe. Onde neka u mali grupa diskutiramo, ča nam nije jasno. Onde postavljam pitanje, ko mi je jur cijelo predavanje uglavi. Za koliko projektov smi društvo postaviti molbu? Drugih sudionikov iz moje grupe se to ne tiče. Oni su zastupniki malih društav i imaju „inako samo“ jedan projekt. Po ovom kratkom razgovoru slijedi vrime za pitanja. Onde se polako kaže, da svako društvo smi prositi za jedan projekt, ki se definira i ki ima različne aktivnosti. Neki su ovim odgovorom zadovoljni. Oni ćedu na primjer pod projektom „očuvanje jezika“ imati aktivnosti kotno izdavanje knjig, jezične tečaje i ciklus priredab.

Djelamo po ljetni programi, a ne u jednom projektu — tako se vrijeda javljaju i takozvana nadregionalna i krovna društva. Njevo djelovanje se uprav temelji na to, da su aktivni na različni područji, veli neka mlada Slovenka. Kako povezati pišačenje, zbore, jezične tečaje i kazališne grupe? Je očuvanje manjinskoga jezika jur sām po sebi koncept? Triba se dalje učiti i naučiti i sebe pitati: Ča je učinkovitost?, to potribuju od manjinskih organizacijov, velu odgovorni iz Saveznoga kancelarstva. Nato se javlja mladi Slovenac malo provokantno: Je li je dost staviti štatute društva u opis projekta? Odgovor: Ne, mora se naučiti povući črljenu nīt kroz sve aktivnosti. To olakša djelovanje i obavljenje molbov. Odgovor Slovenca: Ada morem se naučiti, viditi naše djelovanje kot projekt.

I savjetniki ćedu se naučiti, kako davati preporuke po učinkovitosti — Webinar je bio raspisan od 14 do 16 uri. Tri minute pred koncem je još otvorenih pitanj. Društva se naime isto moraju odlučiti za jedan lonac, jer se smi postaviti molbu za jedan projekt samo u jednom loncu. Časopis za Slovake i Čehe Vídeňské vobodné listy na primjer je do sada primio uvijek subvencije iz dvih loncev. Samo podupiranje iz medijskoga lonca neće biti dosta. Oni ada sada premišljavaju, nećedu li se naticati u „običnom“ loncu za narodne grupe. Onde da imaju savjetnike za njimi. Ada taktiranje, kade bi imali veće šanse za pineze. Odgovor slijedi friško: Nima čuda smisla raspravljati to u ovoj rundi. Prespecifično je. Kot malo batrenje dodaju: Za sve je to novo. I savjetniki savjetov za narodne grupe ćedu dostati posebni seminar, u kom ćedu se naučiti, kako davati preporuke po učinkovitosti.