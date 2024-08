Vrti se razvijaju i tim se moru minjati i okolnosti u gredici. Kasni august je pravo vrime za preseljenje obljubljenih kitic.

Lipota vrtljarenja se shranja i u tom, da se vrt od ljeta do ljeta minja. To odvisi pravoda i od toga, ča se je posadilo u vrtu. Ali još i u vrti, kade se ne nahadja već nego tuje i hortenzije. I oni svojim rastom minjaju vrt. Špektakularnije je to naravno, ako imate različne cvatuće kitice, najbolje i dvoljetne kitice, ke se same posijaju i pojavljuju na oni mjesti, kade im se najbolje godi. Ar mjesta se moru minjati. Ča je koč bilo sunčano mjesto se je morebit prik ljeta pretvorilo u škuro mjesto, ar je koruna sada većega stabla pokrila cijelu površinu svojim sinjom. Tamo su se morebit sada nastanile nove kitice, ke volu hlad, a druge, ke volu sunce nastaju od ljeta do ljeta manje. Ili ste morebit srušili ko stablo ili ku zid i najednoč prodire sunce na mjesta, ka ljeta dugo nisu imala svitla. Dok se jedno- ili dvoljetne kitice same preselu, ako im mjesto ne odgovara, je to kod drugih kitic malo drugačije. Sad u augustu je pravo vrime, da na ugodni ljetni večer prošetajte kroz vrt i pogledajte stanje svojih kitic. Je li su zdrave i čuda cvatu? Je li jur ljeta dugo nisu nijedne nove mladice gonile? Je li vam se morebit jako dobro vidu pak kanite već od njih u vrtu? Od sredine augusta je pravo vrime, da dilite kitice, je presadite ili pomnožavate i da stavite luke za nove tulipane, narcise ili druge rane protulićne kitice.

Pomnožiti duhovske rože

Jedna od takovih kitic je duhovska roža. U svojem vrtu imam uprav takovu nekada lilastu lipoticu, ka sad trpi pod sve većim orihom. Ljetos je došlo vrime konačnoga iskopavanja i preseljenja. Oštrom štihačom izvadite žilje, zapravo, ricome, duhovskih ruž. Oštrom štihačom ili nožem morete žilje sada razrizati u dijele, ke neka barem imaju omjer od 20 centimetrov. Na novo mjesto je posadite u dobru zemlju i ne zakopate žilje prediboko, ar će duglje tribati, dokle opet lipo izgoni. Slično morete djelati i s različnimi ljekovitimi biljkami, s funkijami i astrami. Važno je samo, da koristite oštre alate, da ne gnjavite žilje, ko je jur ionako pod stresom.

Saditi za dojduće protuliće

Iako se čini čudno: U svitu ljubiteljev tulipanov i narcisov počinje lov na najposebnije sorte jur na protuliće. Ipak: Za prosječne vrtljarice i vrtljare je sada pravo vrime da nabavite ili lipe, nove luke ili preselite stare na druga mjesta. Zato jednostavno oštrom lopaticom izbodete male jame i stavite dva tri luke u nje. Dok se tulipani, zvana nekih divljih iznimkov, obično samo slabo razmnožavaju, moru narcise goniti lipe guste svežnje. Mislite ada na to, koliko mjesta im na svojem budućem mjestu ostavite.

TG