I ljetos je Kuga pozvala opet na vikend zbornoga jačenja. Ljetos su djelaonice peljali Feri Fellinger i Markus Winkler, a navečer je slijedio nastup 5 sastavov.

Veliki Borištof – „Zboruje se” se zove svakoljetna priredba Kuge, kade stoji jačenje u središću pažnje. Otpodne su svi ki rado jaču pozvani da sudjeluju na djelaonica, a zvečera slijedi onda koncert.

Ljetos se je oko 50 ljudi najavilo za ovu djelaonicu. Ovi su bili uglavnom člani regionalnih zborov. Podiljeni su bili u dvi grupe. Ove su peljali Feri Fellinger, član Paxov, muzički peljač tamburaškoga orkestra Zelenjaki i peljač klape Staro vino kot i Markus Winkler, ki je od 2001. ljeta peljač zemaljskoga saveza zborov Dolnje Austrije i Beča. Od 2024. ljeta je i docent za vokalne ansamble na Privatnoj visokoj školi Joseph Haydn Gradišće.

Svaki peljač je imao drugo težišće. Fellinger je vježbao isključivo gradišćanskohrvatske narodne jačke, ke je on sam aranžirao. Ove su bile aranžirane za četveroglasni mišani zbor. Vježbali su tako na primjer Vince črljeno, Va Gerištofskoj gori ili velikoborištofsku verziju od Oj Jelena.

Sasvim drugačiji i zahtjevniji program je pokusio zavježbati Winkler. On je imao uz narodne jačke na nimškom jeziku i suvrimene i moderne kompozicije i aranžmane na nimškom i engleskom jeziku. Ovi su bili djelomično šesteroglasni. Tako se je spektar protegnuo od Mein Mädel hat einen Rosenmund prik Good Night, Dear Heart (Robert Richardson i Mark Twain) do Lino Leano, ča je rumunjska narodna jačka, ku su ali po nimšku jačili.

Svaki sudionik je dostao vezane note za obadva peljače i grupe su se minjale, tako da bi svaki imao mogućnost djelati s obadvimi peljači. Po pauzi u koj su se mogli okripiti jačkari je slijedio koncert.

Nazočnu publiku kot i sudionike djelaonice je pozdravila predsjednica Kuge Jelka Zeichmann-Kočiš. Ona je na kratki predstavila sve grupe pred njevim nastupom. Kot prvu je predstavila Vokalni ansambl Kuge ki je otvorio s trimi jačkami ov koncert zborov. A prva jačka je bila molitva Father of Heaven! – Oče nebeski Jensa Johansena. Kot je najavila Zeichmann-Kočiš, je u ovi burni časi širom svita molitva potribna.

Ona je mogla ostati nadalje na pozornici, jer je slijedio zbor iz Dolnje Pulje. Oni su uz dvi narodne predstavile i jedan spiritual Jamesa Moore kot i Bagaóditske Djévo estsko-austrijskoga komponista Arvoa Pärta.

Prijelaz na dojduću grupu, zbor iz Gornje Pulje je bio skupni. Zajedno su zajačili irski blagoslov Möge die Straße na tri jeziki. Gornjopuljanci su onda sami još nastupili s četirimi nimškimi jačkami. Uz narodnu Und i hab dir in die Äugerl g’schaut su to bile i kompozicije Eduarda Kutrovaca Singen und fröhlich sein kot i Huberta von Goiserna Weit, weit weg. Gornjopuljanski zbor pelja u prošli ljeti Márthon Róth.

Slijedilo je Staro vino. Pod peljanjem Ferija Fellingera su izveli četire narodne jačke kot Sinoć kad sam ti proša ili Črljeno, črljeno i kompoziciju Vilo moja.

Završetak ovoga koncerta su oblikovali gosti iz Borte. Gospel Singers pod peljanjem Tobiasa Wintera su jačili ukupno sedam gospelov, od kih su bili već ki jako kratki a već ki jako poznati kot na primjer You raise me up ili Mercy. Najveći dio jačak su predstavili uz pratnju klavira, dokle su ostali sastavi jačili čisto a capella odnosno samo kod pojedinih imali pratnju.

Tim je bio oficijelni program završen, sada su se još prezentirali sudioniki djelaonice. Pod peljanjem Ferija Fellingera su predstavili Za lozom na visokom brigu. Po burnom aplauzu su predstavili još jednu jačku i to Posijal sam ripu. Drugi peljač djelaonice nije prezentirao svoje rezultate jer je imao jur drugi termin.

Na kraju večera je Zeichmann-Kočiš pozvala sve goste da kušaju jilo budućega krčmara u Velikom Borištofu, ki će biti smješćen u bivšoj krčmi Kuzmić. Zvat će se Wirtsnamese, jer je vijetnamskoga porijekla.

Kristijan Karall