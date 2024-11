Prve niske temperature nagrižu biljke, ako nisu dobro čuvane. Nekoliko idejov, kako čuvati biljke od mrzline.

Novembar je konačno donesao prve zaistinu hladne noći s temperaturami pod nulom. Za sve, ki bižu uvijek malo zakašnjeno za svojimi zadaćami je to bila opomena, da bi najkasnije kod prvoga mraza morale biti rasline u čripi u stanu i one u gredica toplo zamotane. Rasline u gredica se moru na najlakši način čuvati lišćem, ko jednostavno pograbite od travnjaka u gredice. Ovako si barem sada jednoč na jesen prišporite nošenje lišća. Pri tom se mora gledati, da s predebelim slojem lišća ne zadusite rasline. Na mjesti, kade ne kanite imati haluge odnosno upravo kanite zadusiti odredjene rasline nametnite sloj do 20cm lišća. Pograbite na protuliće onda ovo lišće, imat ćete lipu otvorenu zemlju. Ov trik najbolje funkcionira u kombinaciji s travom, ar je ta mišavina osebujno gusta. Ako pravoda na neki površina imate poteškoće s odredjenimi škodljivci, nekate im dati ugodni topli pokrivač od lišća, tote se bolje ufajte, da ćedu niske temperature smanjiti populaciju.

Minjanje klime, sve toplije zime, natentaju človika i na druge ideje. Klimatske promjene omogućuju uzgajanje drugih raslin u vrtu. Neke od njih moru eventualno i u čripi vani prezimiti. Uglavnom valja kod raslin u čripi sljedeće pravilo. Ako rasline nisu zimzelene, ada zgubljaju lišće, moru prezimiti u škurini. Ako to nije slučaj, tribaju svitla. Pokidob ali dostaju te rasline čuda manje svitla nego po ljeti, mora temperatura biti i dost niska i ne triba se toliko zaljivati.

Ako je temperatura previsoka, gonit će raslina dužičke, svitlozelene mladice. Za neke rasline je ada u medjuvrimenu mogućnost, da prezimuju vani uz zid. To se na primjer more pokusiti s limuni ili maslinami. Črip se pri tom najbolje stavlja na drvo ili drugi materijal, ki iz odzdola izolira. Cijeli črip se more i zamotati starom vrićom.

Deblo se more očuvati vunenim materijalom ili matami od bambusa, a koruna se more čuvati tankim tekstilom. I ovde postoji opet pogibel zadusenja. Preporučuju se ada prirodni materijali, ki su propustljivi ali ipak čuvaju od mrzline. Ovakov projekt prezimljenja more svakako biti riziko i odvisno o vanjski temperatura će raslina na protuliće opet izgoniti ili ne. Gdo ali i do sada još nije našao optimalno mjesto unutar stana odnosno pivnice, ta bi se ovoj ideji mogao radovati.

Tereza Grandić