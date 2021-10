Dokle se „obični“ ljudi trenutno interesiraju za nove čižme, jupe, kape i teple pulovere se u modnom svitu jur zna ča će se nositi kad su hladni miseci opet mimo.

LONDON — Ča se kod kolekcijov u Londonu veljek opazi su različne tkanine i bezbroj materijalov, ke su dizajneri koristili za novu protulićnu i ljetnu modu. Koža, ka je bila do sada jedna od najobljubljenijih materijalov se je razminila kroz čipku i til. Osebujno večernje halje su stvorene za tancanje i zabavu. Zvana toga dizajner kot na primjer Erdem ne šparaju s voluminozni kroji. Da se nosačice i nosači ali ne potpuno zgubu u novoj prateži, se svenek i kako tako istakne pas, ča čini lipu siluetu.

Ča se tiče farbov, nas Emilia Wickstead, David Koma & Co i ov put opet ne ostavu na cidilu. Colour-Blocking se je naime opet pojačano našlo na modni staza i tako doprimu egzotiku i optimizam u vrmare. Gdo ali nije velik obožavatelj šarih farbov, toga nove kolekcije isto nećedu razočarati: Bijelo-črni kontrasti su veliki trend i stvoru dramatičan efekt!

MILANO — Kot i u Londonu su farbe definitivno a thing u Milanu. Mode staze veliki modnih stanov kot Versace, Fendi, Dolce&Gabbana i Prada su bile tako šare kot dugo već ne. A ne samo to – kolekcije su pokazale, da se smi pratež u ljetu i protuliću bliskati i svitit! Ča se tiče šljokicov i satena je već jednostavno bolje...

Kod kroja i stila se dizajneri orientiraju čudakrat po 90i ljeti i tako stvoru pri tajednu mode pravu nostalgiju i hlepnju za ovim desetljećom. To se upti i kod dužine prateži: Suknje, halje i hlaće 2022. ljeta su opet kratke, kraće i najkraće!

NEW YORK — New York se znatno razlikuje od europskih prijateljev. Jedino bliskajuće tkanine i šljokice si New York dili s talijanskom modnom metropolom. U Ameriki je svenek sve malo drugačije se veli, to se more u ovom slučaju i reći za modni tajedan. Ekstravaganti modni showi i eksperimentalni stil pohodnicov i pohodnikov su samo dva razlogi za to.

Velik i obljubljen trend je na primjer nošenje grudnjaka kot normalni gornji dio prateži – Tom Ford, Moschino i Michael Kors su samo neki primjeri za dizajnere, ki su ov novi trend imali na njevi modni staza. Zvana toga su izrezi opet bili pojačano za vidit; gola koža je ada definitivno obljubljena stvar u New Yorku. Gdo je ali radje malo već spravan, tomu će se ov trend dopadati: Sako u svi mogući kroji i farba je vjerni sprohoditelj u protuliću i ljetu 2022, uopće ako je ležerno i veliko rižen.

Jedan modni trend je još bio poseban za modni tajedan u New Yorku i će posebno žene razveseliti. U prošli ljeti je trend naime išao u obrnuti smjer, sad su ali opet ovde. Govor je o veliki taška!