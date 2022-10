Ča se nosi ovu sezonu kad temperature počnu nastati hladnije? Mi smo saželi za vas najvažnije trende za jesensku i zimsku sezonu.

Svako protuliće predstavu dizajneri u modni metropola London, Paris, New York i Milano kolekcije i najnovije trende za iduću jesen i zimu. Pokidob je tomu jur nekoliko misec, ćemo se ov put u našoj modnoj rubriki spomenuti najvažnijih trendov za hladni čas!

Korzeti – Da su doljnje rublje u medjuvrimenu jur važna stvar i u svakidašnjoj opravi, je najkasnije s takozvanom naked-haljom ali bralettes nastalo jasno. Sada se je vratio i korzet u modni svit, i to kot obični gornji dio oprave. Umjetničko oblikuje tijelo nosačice i je tako vrhunac svakoga outfita. Ali pazite, da korzeti nisu pre usko vezani, tako da dostanete dost zraka!

Bomber-jakne – Pred svim u muškoj modi su bomber-jakne jur svenek u jednoj ili drugoj verziji zastupane. U prošli ljeti su se već i već našli i u ženskoj opravnoj sekciji. U protulići su bile bomber-jakne tajni vrhunac jesenskih/zimskih kolekcijov Diora i Prade, a sad u hladni miseci će biti ova jakna konačno opet vjerna sprohodnica fashionisticov i to u svi mogući i nemogući varijanta. Ča se dopada se more nositi!

Majice bez rukavi – Svaku sezonu se najdu i nekoliko jednostavni i temeljni dijeli na modni staza ovoga svita. Za jesen i zimu 2022/23 je to na svaki način majica bez rukavi! Iako je ov trend moguće malo neobičan a pred svim i ne praktičan ako vladaju hladne temperature, je ovo jedan od najvećih dizajner-trendov!

Štrikana statement oprava – Tepla tkanina, ka moguće fali kot majicov bez rukavov, kod ovoga trenda dovoljno postoji: Štrikana oprava u kričeći farba, posebni kroji i šari mustri! Chanel, Alexander McQueen i MaxMara su samo neki dizajneri ki su ovu opravu u svoji kolekcija savršeno inscenirali...

Ogromni kroj – Svejedno je li jupa, sako ili bluza – XXL-Tailoring, ada ogromno veliki kroji, je daljnji vrhunski trend ove jeseni i zime. Ova oprava ne izgleda samo strašno ležerna i ugodna, nego drži nosačicu u ovom hladnom času teplo.

Gdo ne kani trošiti čuda pinez na ov trend more jednostavno pogledati u ormar oca ili partnera, ka ogromna modna bogatstva se moru onde najti...

Koža – Koža je vjerojatno jedan od najprirodnijih a i najklasičnijih materijalov ki se more najti. Osebujno u zimi se rado nosu kožne jupe ali rukavice ke nas branu od mrzline, a istodobno stvaraju elitni i vrhovni izgled. Zato se ali ne triba nositi prava koža – sintetična je najmanje tako dobra!