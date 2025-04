Povodom 800. obljetnice je HKDC izdao u medjuvrimenu 20. hrvatski kulinarijum. Nedilju, 13. aprila su ga predstavili seoskoj publiki.

DOLNJA PULJA – Gdo kani znati, ča su fleke ili zač nisu hajdenjaki samo foklorna grupa, ta mora otvoriti novi Hrvatski kulinarijum iz Dolnje Pulje. Ova serija kuharic Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra doživi s Dolnjom Puljom u medjuvrimenu sad jur 20. izdanje. Prezentirali su kuharicu u okviru jubilarnoga ljeta Dolnje Pulje, na Macicnu nedilju, 13. aprila u seoskom centru sela. Onde su brojne goste pozdravile tamburašice i tamburaši Pujanske zvjezdice. U ime HKDC-a je govorio mjesni načelnik Paul Ferčak, ki je zastupao novu predsjednicu HKDC-a Karin Vukman-Artner.

Hajdenjaki obljubljen recept

Ferčak je publiki i uvadio, ki recepti su najtradicionalniji. Hajdenjaki, nadimak za Dolnjopuljance da je povezano s hajdom, ka se je na Dolnjoj Pulji čuda sijala. Zato su ljudi nadomjestili i pšeničinu muku s hajdom. Rezultat toga su na primjer hajdenjaki, ada hajdeni gumbonci, ki se moru jisti na slani ili slatki način.

Dolnjopuljanski kulinarijum je osebujno debeo nastao, Ferčak je koristio priliku, da se zahvaljuje Jelki Perušić, ka je preuzela koordinaciju. Prik 160 receptov je nabrala. Pri tom su joj 24 peršone dali svoje recepte i pridonesli ovoj debeloj kuharici. Glavni dio receptov potiče iz Perušićeve obitelji. Kot je povidala Perušić, je 60 receptov iz kuharice, ku je sastavila 2009. ljeta za člane obitelji i ki sadržavaju recepte nje majke, dolnjopuljanske krčmarice Tilde Perušić.

Hrvatski kulinarijum je i u 20. izdanju dvojezična kuharica. Teksti na hrvatskom jeziku odgovaraju dolnjopuljanskomu seoskomu govoru, ada umeće se otvoreni e, svaki lj se sprogovara kot j i j dobene na početku dodatak dj. Ovde je Jelki Perušić pomogao Jurica Čenar.

Doživiti recepte

Pri kratkoj prezentaciji u Dolnjoj Pulji su se gosti pravoda sami mogli i osvidočiti o recepti. Brojni sudioniki u kuharici su svoje špecijalitete, pecivo i liker, priredili i za prezentaciju. Kuharica ima ali i brojne supe i glavne jiliše, a to ne samo tradicionalne kot su to hajdenjaki ili spomenute fleke, nego i čuda „modernoga“.

To u ovom slučaju znači, da postoju i veganske i vegetarijanske alternative i čuda receptov, ki su se vjerojatno u najnovije vrime udomaćili u Dolnjoj Pulji i ki dobro funkcioniraju i su dandanas vjerojatno tipični za zapadnoeuropski prostor.

Hrvatski kulinarijum iz Dolnje Pulje dakle sadržava recepte za sve prilike, od nediljnoga svetačnoga jiliša do skromnih seljačkih jilišev, od jednostavnih brzih kolačev do lipo nakinčenih tortov ča do namazov i salatov za neočekivane goste.

Velika kuharica stoji 15,– eurov i se more kupiti kod HKDC-a. Na ovo otpodne je bila za viditi i daljnja kuharica HKDC-a i to iz Devinskoga Novoga Sela, ka se još nije prezentirala.

Tereza Grandić