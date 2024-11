Tamburica Celindof je prošli vikend pozvala na svoj tradicionalni koncert. Večernju priredbu su ljetos posvetili muziki iz cijeloga svita.

CELINDOF – Dokle je lani stala još filmska muzika u centru pažnje, su celindofske tamburašice i tamburaši, pod peljanjem Davida Suttnera, ljetos stavili fokus na muzičko putovanje okolo svita. Ovo geslo je naravno budilo zanimanje brojnih gostov, tako da je bila seoska dvorana, ka se je opet odgovarajuće ljetošnjoj temi prelipo dekorirala, puna sa zainteresiranom publikom, ka ov muzički dogodjaj nije kanila zamuditi.

Kroz program koncerta je ov put peljala ORF-moderatorica Patricia Schuller, ka nije samo dala informacije o pojedini jačka, nego i peljala kratke razgovore i intervjue s člani Tambu- rice Celindof.

Velika šarolikost pri ljetošnjem koncertu

Muzički je Tamburica Celindof otvorila večer s pozdravnim potpurijem. Ov prvi blok koncerta su pri tom posvetili poznatim gradišćanskohrvatskim melodijam i jačkam. Zaglušale su tako na primjer med drugim i Jankić je dojahao, Seoski Gauženjak ali i Ivan Klakar. Pri tom su mogli i solojačkari pokazati svoje posebno jačkarno znanje: Uz muzičkoga peljača Davida Suttnera su i Richard Bedenik kot i Štefan Kokošić nastupali kot solisti i predstavili publiki jačku Spavaj mi, spavaj Ančice.

Prije nego se je počeo drugi dio koncertnoga programa se je publika mogla u kratkoj pauzi okripiti. Tako su celindofske tamburašice i tamburaši imali dost časa, da se pripravu na ov drugi blok večera. Namjesto nošnjov su sada naime stupili u posebni majica na pozornicu, a sprohodili su je tri stjuardese kot i pilot, kapitan David Suttner, ki su zeli slušateljice i slušatelje na ovo mu- zičko putovanje sobom. S poznatom melodijom filma Treći čovjek je počeo drugi dio koncerta a kompozicija Waltz No. 2 je publiku otprimila dalje u Rusiju. To ali još dugo nije bilo sve: S El Cumbanchero je David Suttner nastavio putovanje u karibički Puerto Rico a jačkarica Klaudija Fellinger, ka je i ljetos opet bila posebni gost koncerta, je pri svojem nastupu oduševila publiku s američkimi melodijami Unchained Melody, Stand by me i Monkey Man kot i kubansku Guantanamera. Ove poznate hite su gosti naravno osebujno uživali i skupa s muzičarkami i muzičari na pozornici jačili, božali i se gibali u taktu. Da su se celindofske tamburašice i tamburaši na ov koncert osebujno dobro pripravili se je svakako uptilo. Prem teških aranžmanov je Tamburica Celindof naime na odličan način pokazala da se more na tamburici čuda već stvoriti i guslati, nego samo narodne jačke, i da je muzička šarolikost na ovom instrumentu praktično beskrajna.

Za dodatak a s tim i za konac koncerta se je Tamburica Celindof onda opet vratila u Hrvatsku: Najmladje tamburašice Carina Sintler i Anna Sophie Gmašić, ke su po prvi put sudjelivale pri koncertu, su predstavile jačku Hajde da ludujemo i s tim priredile ovom zvanarednom muzičkom putovanju dostojan završetak!

DJ