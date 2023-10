Duglji čas je bilo mirno oko ovoga posebnoga dijela oprave.

Sada se je vratio na modne staze ovoga svita - a vrijeda i u naše ormare!

U 80i ljeti se je karirana kratka jakna (Blazer) etablirala kot pravi klasičar za ured i poslovnu svakidašnjicu. U toku ljet se je ov trend nosio i sve već u slobodnom vrimenu, ali najkašnje s početkom novoga tisućljeća je karirana kratka jakna skrsnula iz modnoga svita.

Sad slavi svoj comeback i tako ne samo osvoji modne staze i šoe ovoga svita nego srca fashionistic i influenceric!

Slavni comeback – U modni tajedni za jesen i zimu 2023/2024 širom svita je friško nastalo jasno, ka oprava će nas ovu sezonu pratiti. Karirane kratke jakne su bile naime ključni modni komad brojnih kolekcijov. Pred svim veliki modni stani i dizajneri kot Alexander McQueen, Stella McCartney, Saint Laurent Paris i Prada su ovu jaknu stavili u centar njihovih kolekcijov i šouov.

Novosti – Karirana kratka jakna je ali naravno za svoj ljetošnji comeback dostala novo modno predjelanje i aktualiziranje: Najvažnija je pri tom sigurno silueta. Dokle su ogromni oversized kroji u medjuvrimenu jur modni standard, se karirane kratke jakne malo razlikuju od ostalih modelov. Nosačice nosu je sada naime rado i tajlirane. Tako se stvori trenutno popularna silueta u obliku pješćane ure - obljubljeni detalj su zato i naramenice.

Kod farbov dominiraju sure nijanse. Tipično za jesen se najdu ali i u duetu s kafeckimi nijansami isto kot i s nekoliko orandžasti detalji i akcenti. Zvana toga su veliki printi ove sezone prošireniji nego malo karirani mustri.

Kako nositi – Karirane kratke jakne se u ovoj sezoni pred svim nosu u kombinaciji s odgovarajući hlača, u stilu takozvane statement-prateži. Naravno ne tribaju biti svenek hlače, sa suknjom se more ov stil interpretirati i s kostimom.

Gdo kariranu kratku jaknu radje nosi samo, more to ali naravno isto djelati: Ležerno-elegantno se more na primjer kombinirati s trapericami, košuljom /bluzom i loaferi, ali i s leggins i puloverom sa zavrnutim kolenarom.

DJ