Biološki, sezonalni ali predsvim i regionalni proizvodi u zadnjem času uživaju sve veću potražnju i popularnost. U Uzlopu je prvoga aprila o.lj. otvorila nova prodavaonica, ka nudi različne regionalne proizvode iz Gradišća. »Rundum Gsund — Uzlopska regionalna prodavaonica« je tako jur po kratkomčasu nastala obljubljeno i rado poišćeno mjesto u selu.

Prvi april je za Violetu Hodosi, vlasnicu prodavaonice, bio velik dan. Konačno je naime mogla otvoriti prostorije svoje trgovine za kupce. Med prve pohodnike na ov poseban dan su tako i brojili načelnika Uzlopa Štefana Bubića kot i vicenačelnicu sela, Elke Dvorniković, ki naravno — kot i čuda drugi ljudi iz Uzlopa i okolice — nisu kanili zamuditi otvaranje prodavaonice.

Jur dugo je ovakova trgovina bila želja Violete Hodosi. Po dugom času u ovoj struki, odlučila je Uzlopka da bi si konačno ispunila svoj san vlašće trgovine. Rezultat je tomu odgovarajuće nastao fantastičan. Mala nostalgična trgovina vabi s friškimi sezonalnimi namirnicami, hranom, kiticami, rukom tvorenoj dekoraciji i još čuda već. Kroz dugoljetno iskustvo Violeta Hodosi naime ima ćut za želje i potrebe mušterije, kupcev. Po tom izabere i proizvode za svoj sortiman. Ali najvažniji kriterij pri tom je naravno regionalnost. Sve ča je moguće nabavi iz bližnje okolice Uzlopa, odnosno iz Gradišća. Samo kod šakice produktov, ki u našoj regiji nisu za dostati, se je vlasnica nove trgovine odlučila za porijeklo drugih krajev Austrije.

Ljudem se koncept i trgovina Uzlopke ali očividno jako dopada. Posebnu ciljnu grupu nima, je rekla Violeta Hodosi, ona svojom trgovinom kani jednostavno sve ljude dostignuti, ki se zanimaju za sezonalne produkte, i kim je regionalnost svojih namirnic važna. Ali se vidi, da osebito mladja generacija, a osebujno i mlade obitelje jako rado poišću Uzlopku u nje trgovini. „Koronapandemija je jako uticala na gledišće ljudi ča se tiče regionalnosti“ veli Violeta Hodosi. „Mislim da je bila još i pomoć za tako male trgovine, kot ju peljam ja. Čini se, da su ljudi počeli već cijeniti regionalne proizvode, a pred svim su vidili ča je to vridno imati male prodavaonice u domaćem ali u susjedskom selu, tako da se ne triba daleko voziti za svakidanje kupovanje.“ Trenutno stoju u uzlopskoj prodavaonici »Rundum Gsund« oko 30 proizvodi za kupce na raspolaganje. Ali Violeta Hodosi stalno i nadalje išće nove proizvodjače i seljake, čije produkte bi mogla primiti u svoj sortiman i prodati u trgovini. Tako kani svoju ponudu povećati i ju za kupce načiniti još atraktivnijimi.

Izbor u trgovini je ali i sada jur velik i šarolik. Namirnice su tako ne samo regionalne, nego pred svim i sezonalne. Od povrća i sadja, prik tjestenin, marmeladov i različne dekoracije umjetnikov iz okolice, ča do mličnih produktov, slanine i šunke — u trgovini Violete Hodosi se more najti sve, ča si (regionalno i biološko) srce želji. Posebno važna joj je i suradnja sa seoskimi seljaki i vinogradari, tako se na primjer najdu i uzlopska vina i žgana u polica, regali ove trgovine.

Uza to Violeta Hodosi nudi i različna tepla i hladna pića, ka se ali zbog koronapandemije moru trenutno samo konzumirati „to-go“, dakle prik place a ne u prostorija prodavaonice. Nostalgični ambijent i ugodna atmosfera naime pozivaju i na duže prebivanje u trgovini. Kad će opet biti moguće se tako more uz kavu ili sok uživati pri razgovoru, a pred svim i uz ljubezan i uljudan servis.

„Slaganje produktov, i staviti je u scenu, mi je jedna od mojih najdražih zadać u prodavaonici“ nasmije se Violeta Hodosi u razgovoru s HN. Neke proizvode ima bezbrojno puti u ruka, dokle joj se vidi način prezentacije i dokle je našla pravo i odgovarajuće mjesto. Ali svakako je kontakts kupci to, ča načinja posao Uzlopke tako lipo i posebno. „Osobito važno mi je osobni servis i svitovanje i zeti si časa za svakoga pojedinoga gosta moje trgovine. Jako mi se dopada, ako znam mojim kupcem povidati odakle dohadja ov ili on proizvod, na ki način je načinjen ili ča se sve more s njim kuhati i kako ga koristiti“ veli vlasnica prodavaonice. „Kad kupci onda po nekoliko dani opet dojdu k meni u trgovinu, i mi povidaju o svoji iskustvi s mojimi produkti — to mi daje ćut zadovoljstva i je za mene velik kompliment. Željim si, da moja ponuda razveseli ljude, i da cijenu tu ponudu kot i moj servis.“

»Rundum Gsund — Uzlopska regionalna prodavaonica“ je otvorena pandiljak kot i od srijede do petka od 07.00 do12.00 i 15.00 do 19.00, a utorkom i subotom od 07.00 do 12.00. Poglejte ada nutar, a morebit su sezonalni i regionalni proizvodi Violete Hodosi za jednu ili drugoga i inspiracija za nove recepte i kulinarska iskustva. Adresa: Glavna cesta 84, 7064 Uzlop