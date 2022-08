Hermès je vjerojatno jedna od najpopularnijih i najpoznatijih markov modnoga svita. Pred svim dvi posebne taške su ovom modnom stanu doprimile svitsku slavu.

Kelly bag i Birkin bag su imena taškov, od kih velik dio žen sanja. U ovom izdanju naše modne rubrike si kanimo ove dvi jedinstvene Hermès taške malo točnije pogledati. Gdo je naime kani kupiti, mora na nekoliko stvari paziti...

Povijest Kelly Bag – Kelly Bag je starji model ovih dvih torbov. Jur 1935. ljeta se je ova taška nudila kupcem - ali stopr 21 ljet kašnje se je počela prodati pod današnjim imenom. Imenovana je naime po kneginji Grace Kelly od Monako. Nju su na dan svoje zaruke fotografirali s ovom torbom. Malo kašnje, u istom ljetu, je nastao mit da je ona s jednom črnom Hermès torbom skrivala trudnoću tako da se je ova taška već i već povezala s Grace Kelly i konačno dostala nje ime.

Povijest Birkin Bag – Jean-Louis Dumas, ondašnji poslovoditelj Hermèsa, je koncipirao takozvanu Birking bag, ka se more od 1984. ljeta kupiti. Pri letu od Pariza u London je on sidio uz glumicu Jane Birkin, koj su pale stvari iz nje torbe. Na to joj je on dao savjet, da bi tribala torbu s nutarnjimi žepi. „Kad bude Hermès imao takovu torbu, kupit ću ju”, mu je Jane Birkin onda odgovorila, ča je bio početak velikoga uspjeha Birkin baga.

Kade kupiti – Obadvi torbe, Birkin kot i Kelly bag, se moru novo samo kupiti u Hermès butika. Ovde se moru kupovateljice i najbolje dati savjetovati i dostati informacije o modeli. Prem različnih glasov, ne postoju (već) liste čekanja za Kelly ali Birkin bag. Ipak je potražnja veća nego ponuda, a pokidob ima svaka butika vlašće stilsko težišće, se nikada ne more točno reći ki modeli ćedu kada dojti u ku Hermès butiku.

Cijene i alternative – 2017. ljeta se je pri jednoj aukciji prodala jedna Birkin bag iz 2014. ljeta za 341.000,– €. To je najviša cijena, ka se je do danas platila za jednu ovakovu Hermès tašku.

Cijena more jako varirati i je ovisna o različni faktori. Vrst kože, okov i farba su samo neki primjeri za to. Tako počinje cijena male jednostavne Birkin bag kod oko 8.000,– eurov, kod velike nasuprot stoprv kod 11.000,–. Nova Kelly bag ima slične cijene. Gdo misli da je prenošena Birkin odnosno Kelly bag lakocjenija, ta se nažalost vara. Dobro očuvani modeli moru biti najmanje tako poželjni kot i čisto novi.

Alternativa bi zato mogla biti takozvana Herbag od Hermès. Prenošeni modeli su jur za oko 600,– € za dostati.