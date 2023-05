MET gala je uz fashion weeks jedna od najvećih modnih vrhuncev kroz ljeto.

I ljetos su opet čudimi čekali na ovu posebnu priredbu – 1. maja je bilo tako daleko.

Costume Institute Gala, Costume Institute Benefit ili samo kratko MET gala ili MET Ball se održi jur od 1948. ljeta na korist instituta za modu i kostime muzeja Metropolitan museum of Art na Upper East Side u New Yorku. Nije ada čudo, da se je ova priredba ispostavila kot jedna od najvažnijih modnih priredbov, i to svenek na prvi pandiljak u maju.

Svako ljeto novo geslo – Od 1973. ljeta ima svaka MET gala posebno geslo, ko odredi i dresscode gostov za ov večer. U prošli ljeti su to na primjer bili modni velikani kot Alexander McQueen, ili Christian Dior, ali i opće teme kot na primjer tanac ili orijentalizam.

Ljetos je nimški dizajner Karl Lagerfeld, ki je umro 2019. ljeta, stao u centru pažnje. Pod geslu Karl Lagerfeld: A Line of Beauty su gosti na različne načine interpretirali Lagerfeldovo modno jerbinstvo. (Vintage) halje modnih markov Chanel, Fendi, i Chloé su takaj bili na črljenom tepihu za najti kot i ekstravagantni kostimi. Tako se je jačkar i glumac Jared Leto odlučio za jako neobičnu opravu – barem na prvi pogled. Na MET galu je on naime došao u mačjem kostimu – to ali naravno nije bila nekakova živina, nego Choupette, žarko ljubljena mačka Karla Lagerfelda.

Kontroverze u skandali – Iako je MET gala svako ljeto na novič jedan posebni vrhunac modnoga svita, su se u toku postojanja ove priredbe pojavili i nekoliki skandali i kontroverze. Tako je šefica ove priredbe, Anna Wintour, proglasila Selfie-prepovid za MET galu, zvana toga nesmu pari pri vičeri siditi skupa – tako se more laglje stupiti u kontakt s drugimi gosti. Čuda gostom su regule na MET gali u medjuvrimenu ali jur preveć, tako da neki već uopće ne kanu pohoditi ovu priredbu...

Mačji kostim, usput rečeno, do sada niti nije bio najneobičniji kostim na MET gali: Rihanna je naime jednoč došla kot Sveti Otac!

Dijana Jurković